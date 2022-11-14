В сервисе «Авито» наблюдается рост количества объявлений от компаний и частных лиц, которые предлагают услуги установки или переноса отсутствующих в магазине Apple App Store приложений. Чаще всего речь идёт о банковских программах. Если ввести в поиск на «Авито» запрос «установка банковских приложений», результатов будет около 5000.
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Представители «Авито» говорят, что на самом деле этих предложений около 1,5–2,5 тысяч. Они стали результатом выросшего спроса на установку приложений, которые из-за санкций пропали из магазина Apple.
Программы переносятся при помощи приложения iMazing, функциональность которого даже превосходит iTunes. Она подключается к пользовательскому устройству и ставит туда профиль необходимого приложения. Дальше можно переносить на него данные через iTunes, чем и будет заниматься специалист из объявления. Если приложение прежде было установлено на устройстве и сохранилось в библиотеке iTunes, всё станет ещё проще.
На Android такие услуги тоже есть, но там достаточно скачать со сторонних сервисов файл формата APK для установки вручную.
Официальные магазины также не прочь оказать услуги подобного рода. Например, есть такой сервис в «М.Видео – Эльдорадо». Пользуется спросом перенос данных со старых аппаратов, выросший в минувшем квартале на 35%. Спрос на установку приложений по сравнению с прошлым кварталом вырос на 55%. Спрос на настройку часов Apple Watch вырос в два раза.
В магазине re:Store установкой приложений занимаются бесплатно, но только если они раньше уже стояли на устройствах, а потом были удалены. В противном случае предлагается использовать альтернативные приложения или устанавливать нужные программы самостоятельно, пишет «Коммерсант».