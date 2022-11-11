Давно не для кого не было секретом, что игровая студия Remedy трудится над продолжением приключенческой посвящённой паранормальным расследованиям игры 2019 года Control. Теперь стали известны некоторые подробности.
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«Я с гордостью могу сообщить, что игра, известная как Codename Heron — это Control 2, полноценное продолжение нашей отмеченной наградами игры Control», — сообщил генеральный директор Remedy Теро Виртала.
В пятницу Remedy Entertainment рассказала, что Control 2 разрабатывается совместно с 505 Games, издателем первой Control. Игра готовится под платформы Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и PS5, как и прочие проекты Remedy Entertainment. Control 2 пока находится на стадии «концепции» и ждать релиза предстоит ещё долго. Remedy привела статистику, согласно которой с момента релиза было продано более 3 млн экземпляров первой Control.
В честь анонса Remedy поделилась первым концепт-артом Control 2, показанным ниже:
Кроме Control 2, Remedy Entertainment работает над игрой Alan Wake 2. Она позиционируется как игра в жанре ужасов на выживание и ожидается в 2023 году. Поначалу Remedy планировала показать игровой процесс, но летом команда от этого намерения отказалась, сосредоточившись на разработке.
Также Remedy Entertainment готовит ремейки Max Payne и Max Payne 2 при участии Rockstar Games, а также трудится над ещё одной игрой во вселенной Control под кодовым названием Condor. Это будет кооперативная игра, сообщает Windowscentral.