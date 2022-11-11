На подходе продолжение популярной игры 2019 года

Давно не для кого не было секретом, что игровая студия Remedy трудится над продолжением приключенческой посвящённой паранормальным расследованиям игры 2019 года Control. Теперь стали известны некоторые подробности.

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«Я с гордостью могу сообщить, что игра, известная как Codename Heron — это Control 2, полноценное продолжение нашей отмеченной наградами игры Control», — сообщил генеральный директор Remedy Теро Виртала.

В пятницу Remedy Entertainment рассказала, что Control 2 разрабатывается совместно с 505 Games, издателем первой Control. Игра готовится под платформы Xbox Series X, Xbox Series S, ПК и PS5, как и прочие проекты Remedy Entertainment. Control 2 пока находится на стадии «концепции» и ждать релиза предстоит ещё долго. Remedy привела статистику, согласно которой с момента релиза было продано более 3 млн экземпляров первой Control.

В честь анонса Remedy поделилась первым концепт-артом Control 2, показанным ниже:

Кроме Control 2, Remedy Entertainment работает над игрой Alan Wake 2. Она позиционируется как игра в жанре ужасов на выживание и ожидается в 2023 году. Поначалу Remedy планировала показать игровой процесс, но летом команда от этого намерения отказалась, сосредоточившись на разработке.

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Также Remedy Entertainment готовит ремейки Max Payne и Max Payne 2 при участии Rockstar Games, а также трудится над ещё одной игрой во вселенной Control под кодовым названием Condor. Это будет кооперативная игра, сообщает Windowscentral.