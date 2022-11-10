Илон Маск рассказал о ней в разделе вопросов и ответов на Spaces

В прошлом году сервис Twitter внедрил в приложение чаевые, чтобы платить создателям контента. При этом использовался сторонний платёжный сервис. Если пожелание нового владельца Twitter Илона Маска будет реализовано, в социальной сети появится собственная платёжная система.

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Временный генеральный директор Twitter обсудил свои планы по поводу социальной сети в разделе вопросов и ответов Spaces для рекламодателей. Он рассказал, что пользователи должны получить возможность подключать свои банковские счета к Twitter, чтобы отправлять деньги друг другу. Наверняка этого придётся подождать некоторое время. The New York Times пишет, что на прошлой неделе компания подала регистрационные документы для обработки платежей в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

Маск рассказал о том, как сайт должен обеспечить монетизацию авторов, чтобы мотивировать их размещать контент на платформе. Также он поделился мнением о том, как пользователи смогут выводить деньги из Twitter. Он намекнул на систему в стиле PayPal. Компания может даже предложить дебетовые и кредитные карты.

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Это лишь одно из изменений, задуманных Маском. Подписка Twitter Blue за $8 в месяц, дающая пользователям доступ к мгновенной проверке аккаунта, стала одним из первых новшеств. Twitter продолжит отмечать правительственные учреждения, знаменитостей, издателей и других общественных деятелей второй серой «официальной» галочкой. Большие синие галочки отныне зарезервированы для платных подписчиков. Эта неоплачиваемая галочка начала распространяться вчера, но потом Twitter остановила процесс, чтобы сначала сосредоточиться на «государственных и коммерческих организациях», пишет Engadget.