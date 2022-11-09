Это первые настолько масштабные увольнения в истории компании

Компания Meta* сокращает численность своего персонала примерно на 13%. Это означает увольнение более 11000 сотрудников в рамках первых массовых сокращений в истории этой компании. Объявил об этом глава компании Марк Цукерберг. Сокращение персонала затронет все отделы компании, одни больше, другие меньше. Ещё компания сокращает необязательные расходы и продлевает мораторий на приём на работу до первого квартала будущего года. Поскольку в следующем году компания будет нанимать минимум сотрудников, в отделе кадров увольнений будет много.

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Цукерберг мог решить значительно повысить расходы компании после большого роста доходов во время пандемии. «Многие предсказывали, что рост продолжится и после окончания пандемии». Этого не случилось, электронная коммерция вернулась на прежние уровни, экономический спад привёл к падению доходов компании. Meta решила сосредоточиться на приоритетных областях роста, включая рекламу и бизнес-платформы, а также на метавселенной.

Сотрудники скоро начнут получать электронные письма об увольнениях. В США компания выплатит уволенным сотрудникам выходное пособие в виде зарплаты за 16 недель и по две недели за каждый год работы. Будут покрыты расходы на медицинское обслуживание пострадавших сотрудников и их семей в течение полугода. Компания обещает помощь в поиске новой работы с помощью внештатного помощника, который даст доступ к неопубликованным спискам вакансий. В других странах помощь будет похожей с поправкой на местное трудовое законодательство.

Meta уже закрыла доступ к системе уволенным сегодня. Их адреса электронной почты будут оставаться активными в течение дня.

Новость о предстоящих увольнениях первым сообщил The Wall Street Journal. Тогда говорилось о наиболее масштабных увольнениях в рекрутинговом и бизнес-подразделениях.

Марк Цукерберг давно намекал на сокращения. Во время последнего финансового отчёта он говорил, что к концу 2023 года Meta может стать «чуть меньшей организацией». Компания приостановила набор новых сотрудников и сократила некоторые проекты в Reality Labs.

Meta теряет миллиарды на инвестициях в метавселенную. В прошлом году Reality Labs потеряла более $10 млрд. Компания ждёт ещё более крупных потерь в 2023 году. Доход от рекламы у компании тоже упал из-за изменений Apple правил отслеживания рекламы в приложениях.

Meta не единственная среди технологических компаний увольняет сотрудников в последние месяцы. Летом Snap уволила примерно 20% сотрудников, а Twitter недавно сократил почти половину персонала после прихода в компанию Илона Маска, пишет Engadget.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»