Смартфон Redmi K60 с модельным номером 23013RK75C прошёл сертификацию в китайской организации 3C. Ожидается, что в этой стране аппарат начнёт продаваться в январе. Согласно сведения от инсайдера Digital Chat Station, Realme готовит смартфон Realme GT Neo 4 в качестве конкурента для Redmi K60. В новом посте на Weibo он поделился ключевыми спецификациями смартфона нового поколения серии GT Neo.
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Ожидается плоский экран с разрешением 1,5K, скорее всего типа OLED. Экран поддерживает частоту 144 Гц. Будет применяться система на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 и зарядка мощностью 100 Вт. Ёмкость батареи может составить более 4500 мАч. Другие спецификации и дата анонса названы пока не были.
Конкурент Redmi K60 должен поступить в продажу в январе. Из этого можно сделать вывод, что Realme GT Neo 4 могут выпустить к концу декабря или к началу января. У K60 должен быть экран OLED 2K, процессор Dimensity 8200 и аккумулятор 5500 мАч с зарядкой 67 Вт, пишет Gizmochina.