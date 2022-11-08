Она должна быть легче и прохладнее

Пару лет назад компания Sony представила игровую консоль PlayStation 5. Как это обычно бывает, спустя какое-то время должна быть выпущена её более тонкая модификация.

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Появилась информация, что это произойдёт в третьем квартале будущего года. При этом слова Slim в названии может не быть. Предположительно , консоль станет легче и прохладнее по сравнению с первоначальной PS5. Sony хочет сделать так , чтобы избавиться от подставки при горизонтальном расположении консоли.

Это не первый случай, когда в этом году заходит речь о новой PlayStation 5. Ранее говорилось о работе над моделью PS5 со съёмным дисководом.

Несмотря на уже долгую жизнь PS5, трудности с дефицитом решены не до конца и купить приставку удаётся не всем. Это приводит к тому, что цены остаются выше рекомендованных производителем.

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К тому же Sony недавно увеличила стоимость PS5 в некоторых регионах, включая Европу. Она назвала в качестве причины решения темпы инфляции и негативные валютные тенденции, пишет Gizmochina.