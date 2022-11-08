Аппарат получит основную камеру 50 Мп

Компания OnePlus в начале будущего года собирается представить смартфон OnePlus 11 (Pro). Считается, что этот аппарат окажется клоном следующего флагмана от компании Oppo. В интернете появились спецификации Oppo Find X6 Pro, из которых можно узнать кое-что и о будущем предложении OnePlus.

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Инсайдер Йогеш Брар в Твиттере рассказал о главных характеристиках Oppo Find X6 Pro. Аппарат получит высококлассный экран OLED размером 6,7 дюйма, а сзади будет три камеры. Большинство внутренних компонентов обновили по сравнению с Find X5.

Упомянута камера с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм с разрешением 50 Мп. Такая же применяется в Xiaomi 12S Ultra. Рядом находятся две камеры по 50 Мп, телефото и сверхширокоугольная. Первая из них больше по сравнению с камерой 13 Мп у предшественника. Бренд Hasselblad принял участие в работе над этими камерами.

В Oppo Find X6 Pro ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 2 и чип MariSiliconX 2. Объём памяти составит минимум 8 ГБ, а хранилища максимум 512 ГБ. Аккумулятор снова будет 5000 мАч, мощность беспроводной зарядки 50 Вт.

Не все характеристики Find X6 Pro могут относиться к OnePlus 11 Pro. Сенсоры камер могут быть разными при одинаковом разрешении, пишет Nextpit.

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