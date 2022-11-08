Ограничения на поставку консолей и другие соображения привлекают некоторых пользователей к компьютерам

На протяжении многих лет компьютерные игры в Японии были не слишком популярными, поскольку это страна аркадных и консольных игр. И сейчас до повсеместного распространения компьютерных игр далеко, но положение дел быстро меняется.

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Анализ японской исследовательской лаборатории Kadokawa ASCII Research Laboratories показал, что за последние несколько лет компьютерные игры в Японии значительно выросли. Мобильные устройства доминируют, но и компьютерные игры обретают популярность.

С 2018 по 2021 год рынок компьютерных игр в Японии вырос вдвое. С 2015 по 2021 год количество компьютерных игроков в Японии увеличилось на 45% с 11 млн до 16 млн от общего числа любителей видеоигр в 22 млн. Количество геймеров только на ПК выросло с 2,2 млн до 4,5 млн.

Компьютерные игры долго занимали в Японии скромное положение, но так было не всегда. В начале 1980-х годов в стране было множество игр на местных компьютерах, таких как PC-8801, Sharp X1 или FM-7. Японские ролевые игры зародились на них и перебрались на консоли, ставшие популярными в конце 80-х и 90-х годах.

Одной из причин возвращения интереса к компьютерам является дефицит консолей. Final Fantasy XVI будет эксклюзивом на PlayStation 5 в течение полугода. Эту консоль в Японии сложно встретить в продаже, хотя это её родина. Приличный компьютер для игр и заодно работы приобрести оказывается проще. В сентябре компания Valve говорила, что в Японии может быть самый быстрорастущий рынок компьютерных игр в мире.

Начавшие знакомство с играми во время пандемии геймеры чаще всего делали это на компьютерах. Сейчас как никогда много японских консольных игр получают версии для ПК. Valve недавно улучшила поддержку японского языка в Steam.

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Некоторые популярные мобильные игры в Японии получили версии для ПК. Иностранные игры тоже востребованы: самые прибыльные игры в Steam в Японии включают в себя Call of Duty: Modern Warfare II и Apex Legends. Релиз известных японских хитов вроде Final Fantasy XIV на ПК также способствует росту популярности этой платформы, пишет Techspot.