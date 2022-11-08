В среду же будет анонсирован Realme 10

9 ноября будет представлен смартфон Realme 10, который положит начало новой серии аппаратов китайского производителя. Теперь компания сообщила о ещё более крупном релизе у себя на родине. Он назначен на 17 ноября.

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Мало что известно на данный момент относительно анонса линейки Realme 10 в Китае. Предположительно, будет представлен аппарат Realme 10 Pro+ с изогнутыми краями и стандартная версия с поддержкой связи 5G. Они уже получили сертификаты организации TENAA.

Realme 10 5G обладает основной камерой с разрешением 108 Мп, экраном LCD размером 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и зарядкой мощностью 33 Вт для аккумулятора 5000 мАч.

Realme 10 Pro+ тоже получил камеру 108 Мп и там наверняка будет оптическая стабилизация изображения. Скорее всего используется процессор Dimensity 1080. Размер экрана с изогнутыми сторонами составит 6,7 дюйма при разрешении 1080p.

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Наверняка до анонса ещё появятся новые данные об этих смартфонах. Ожидается, что компания опубликует тизеры на странице в социальной сети Weibo, пишет GSMArena.