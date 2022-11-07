Процессор будет быстрее выпущенных прежде под Windows на Arm

Qualcomm производит процессоры для компьютеров не первый год. Успехи в этом у неё прежде были достаточно скромные, использовались по большей части компоненты из мобильных процессоров. Близкий к компании источник утверждает, что скоро это изменится и появится процессор исключительно для компьютеров. Речь идёт о релизе в 2024 году под кодовым именем Hamoa.

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Чип Hamoa получит 12 вычислительных ядер в конфигурации 8+4. Большой кластер состоит из восьми мощных ядер, а другой из четырёх экономичных. Чип сможет работать с дискретными видеокартами.

Qualcomm задействует конструкцию ядра Nuvia Phoenix. Её создали бывшие инженеры Apple с опытом работы над чипами этой компании. Qualcomm купила стартап Nuvia, так что применение этой архитектуры ожидаемо. Она сможет повысить производительность на 50%-100% при мощности 5 Вт на ядро.

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В статье описывается «чрезвычайно многообещающая производительность». Это позволяет рассчитывать на действительно быстрые компьютеры на Windows на Arm в ближайшие пару лет, пишет GSMArena.