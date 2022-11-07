Сзади у этих аппаратов по три камеры

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

3070 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в Ситилинке

В Китае в конце нынешнего месяца ожидается анонс серии смартфонов Xiaomi 13. Несколько утечек данных за последнее время позволили достаточно подробно познакомиться с моделью Xiaomi 13 Pro. Теперь инсайдер OnLeaks показал чертежи аппаратов Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13.

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Xiaomi 13 получил плоский экран AMOLED с отверстием по центру. Xiaomi 13 Pro обладает экраном AMOLED с изогнутыми краями.

На верхнем краю корпусов Xiaomi 13 и 13 Pro находятся микрофон и инфракрасный сенсор. На противоположном разместили отсек для SIM-карты, микрофон, разъём USB-C и решётку динамика. С правой стороны есть регулятор громкости и кнопка питания, слева нет ничего.

Сзади наблюдается довольно большой выступ камеры. Камер в нём три плюс светодиодная вспышка. Про спецификации этих камер сведений пока нет.

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Размер Xiaomi 13 составляет 152,8 х 71,5 х 8,3 мм, диагональ экрана 6,2 дюйма, что немного по современным меркам. У Pro размеры 163 х 74,6 х 8,8 мм и экран 6,65 дюйма. В обоих случаях применяется процессор Snapdragon 8 Gen 2. У Pro должна быть основная камера с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм с разрешением 50 Мп, пишет Gizmochina.