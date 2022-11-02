Нужно согласие ещё нескольких стран

Заявка Microsoft на приобретение издателя популярных игр Call of Duty и Overwatch за $69 млрд подвергается дополнительной проверке в Великобритании. Дальше Европейский Союз переведёт расследование на новый уровень.

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На этой неделе появилось известие о том, что Microsoft решила не идти на уступки регулирующим органам Европейской комиссии по поводу своих планов по приобретению компании Activision Blizzard. Рассмотрение заявки ЕС перейдёт ко второй фазе на следующей неделе, следом за тщательной проверкой сделки британскими регулирующими органами.

Представитель Microsoft заявил, что компания продолжит сотрудничать с Комиссией. Microsoft недавно сообщила, что продолжит выпускать игры Call of Duty на конкурирующих консолях PlayStation в течении неопределённого срока, чтобы смягчить основную причину возражений Sony по сделке.

Sony волнуется не только о том, что Microsoft может отобрать у PlayStation популярную франшизу шутеров. В Sony полагают, что Microsoft разместит Call of Duty на Xbox Game Pass и Xbox Cloud Gaming, что приведёт к её доминированию в сфере облачных игр и подписок на игры. В ответе Microsoft на британскую экспертизу сказано, что она будет выполнять ранее заключённую сделку между Sony и Activision Blizzard. Согласно ей Call of Duty не будет доступна по подписке многие годы, даже если Microsoft купит Activision.

Бразильские регуляторы уже одобрили сделку после того, как в ходе рассмотрения случились публичные споры между Sony и Microsoft. Бразильское правительство не уверено, что Call of Duty играет важную роль для выживания PlayStation.

Несмотря на внимание к Call of Duty, Microsoft говорит, что её больше интересуют другие игры на ПК и мобильных устройствах. Значительную часть дохода Activision Blizzard сейчас даёт студия King, автор игр Candy Crush и Farm Heroes.

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Ещё у Microsoft могут возникнуть проблемы с Федеральной торговой комиссией США (FTC). Расследование FTC пока находится на ранней стадии и какое-либо решение будет принято примерно в конце ноября. Саудовская Аравия первая одобрила сделку, а ещё нужно одобрение Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, пишет Techspot.