Ещё один из крупных производителей чипов памяти стал жертвой последствий «беспрецедентного ухудшения» потребительского спроса и санкций США против Китая. SK Hynix сообщила, что сократит инвестиции после падения прибыли в третьем квартале на 60%. Ограничения администрации Байдена могут вынудить её закрыть или продать крупный завод в Китае.
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SK Hynix обещает сократить инвестиции в 2023 году на 50% после падения прибыли в третьем квартале по причине высокой инфляции и слабого потребительского спроса. Проблемы компании усугубляются санкциями США в отношении полупроводниковой промышленности Китая. SK Hynix заявила, что это помешает планам расширения её завода в городе Уси, где производится почти половина её чипов DRAM.
Если ограничения США помешают SK Hynix покупать оборудование для производства чипов, ей придётся продать или перевезти оборудование в Южную Корею. Это в компании считается наихудшим сценарием.
Октябрьские санкции США ограничивают поставки электроники американского производства и других товаров, которые Китай способен использовать для создания инструментов или оборудования для производства чипов. Они же запрещают некитайским компаниям в других странах использовать американское оборудование для обслуживания китайских клиентов без лицензии США.
TSMC, Samsung и SK Hynix получили годовые лицензии, что позволит им поддерживать и расширять китайские заводы. Однако, США вполне способны ввести дополнительные ограничения. SK Hynix заявила, что может испытывать трудности с доставкой оборудования EUV в Китай. «Завод в Уси потеряет конкурентоспособность без оборудования машин EUV по сравнению с Samsung и Micron Technology».
SK Hynix входит в число нескольких производителей чипов памяти, сокращающих объём производства. Этому способствует избыток предложения, из-за чего цены упали на 20% только за последний квартал. Сокращение начнётся с продуктов с самой низкой прибыльностью, пишет Techspot.