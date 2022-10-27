Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Прибыль SK Hynix за квартал упала на 60%
Экспортные ограничения со стороны США могут привести к закрытию завода компании в Китае
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

Ещё один из крупных производителей чипов памяти стал жертвой последствий «беспрецедентного ухудшения» потребительского спроса и санкций США против Китая. SK Hynix сообщила, что сократит инвестиции после падения прибыли в третьем квартале на 60%. Ограничения администрации Байдена могут вынудить её закрыть или продать крупный завод в Китае.

реклама

SK Hynix обещает сократить инвестиции в 2023 году на 50% после падения прибыли в третьем квартале по причине высокой инфляции и слабого потребительского спроса. Проблемы компании усугубляются санкциями США в отношении полупроводниковой промышленности Китая. SK Hynix заявила, что это помешает планам расширения её завода в городе Уси, где производится почти половина её чипов DRAM.

Если ограничения США помешают SK Hynix покупать оборудование для производства чипов, ей придётся продать или перевезти оборудование в Южную Корею. Это в компании считается наихудшим сценарием.

Октябрьские санкции США ограничивают поставки электроники американского производства и других товаров, которые Китай способен использовать для создания инструментов или оборудования для производства чипов. Они же запрещают некитайским компаниям в других странах использовать американское оборудование для обслуживания китайских клиентов без лицензии США.

TSMC, Samsung и SK Hynix получили годовые лицензии, что позволит им поддерживать и расширять китайские заводы. Однако, США вполне способны ввести дополнительные ограничения. SK Hynix заявила, что может испытывать трудности с доставкой оборудования EUV в Китай. «Завод в Уси потеряет конкурентоспособность без оборудования машин EUV по сравнению с Samsung и Micron Technology».

рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 в Регарде
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

SK Hynix входит в число нескольких производителей чипов памяти, сокращающих объём производства. Этому способствует избыток предложения, из-за чего цены упали на 20% только за последний квартал. Сокращение начнётся с продуктов с самой низкой прибыльностью, пишет Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#sk hynix
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung готовит 236-слойную память V-NAND следующего поколения
SK hynix представила первые в отрасли модули памяти DDR5-6400 объёмом 32 ГБ
Ограничения США против китайского сектора чипов могут повлиять на Samsung и SK Hynix
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
59
Google представила Android 13 "Go Edition" для недорогих смартфонов
+
Бычье ралли возвращается – инвесторы и трейдеры скупают Биткоины и Эфир, а криптозима завершилась
12
TSMC приостанавливает поставки китайскому производителю графических процессоров Biren
+
Лёд тронулся – видеокарты в магазинах РФ начали дешеветь после старта продаж GeForce RTX 4090
8
В DNS в Казахстане уже можно купить процессоры AMD Ryzen 7000, в Россию же их завозить не спешат
182
Видеокарты китайского бренда Afox замечены в DNS
31
Россия готовится к ядерной атаке - Украина способна применить "грязную" ядерную бомбу
25
В ноябре видеокарты в РФ могут сильно подорожать – 7 геймерских GPU на любой вкус и кошелёк
12
Дешевле не будет – почему сейчас самое время купить недорогую игровую видеокарту
15
Microsoft представила мини-пк Windows Dev Kit 2023 с процессором Snapdragon 8cx Gen 3 и 32 ГБ ОЗУ
+
Новые процессоры Intel i7-13700K и AMD Ryzen 7 7700X столкнули лбами в играх и бенчмарках — тест HU
42
Резкий рост BTC привел к ликвидации 1 млрд долларов на криптобиржах
5
У AMD Radeon RX 7000 будут старые разъёмы питания и их не постигнет участь выгорающих RTX 4090
5
Жизненный цикл Windows 7 подходит к концу
8
Киты манипулируют курсом Эфира, майнеры разорены, а трейдеры продают монеты криптохомякам
1
Чем мощнее видеокарта и чем больше FPS, тем быстрее скорость игрока в шутере CS:GO
5
Автопроизводители Kia и Hyundai рассматривают возможность ухода из России
29
NVIDIA расследует два случая возгорания видеокарт RTX 4090 из-за неисправности кабелей
21
Steam предложила разработчикам поднять цены на игры – геймеры из РФ будут платить до 2 раз больше
13

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
36
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
65
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
56
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
26
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
4
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
15
Diablo lll - в поисках оптимизации
7
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
7
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
15
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
16

Сейчас обсуждают

Test Test
15:30
Стоить она будет как весь комп в сумме.
G.Skill начала выпуск памяти DDR5-7800, DDR5-8000 тоже на подходе
Мать шешенбека
15:29
обоссаный, программа называется Monkey Audio и формат расширений выдает она .ape. и она не для кодирования а больше для записи, т.к. пишет без потерь. настолько тупой, что даже не знаешь о чем пишешь....
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Александр Олейников
15:29
Ну ссд рулит, если кучу мелких файлов заливать. Допустим бэкапить папки загрузки, документы перед переустановкой винды клиенту. А если фильмецы и образы, то и hdd пойдёт.
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
ʘʘʘ
15:28
Аккумуляторы – не хуже одноразовых батареек. Это просто другой вид накопителя энергии – напряжение понижено. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз. Приборы рассчитанные на батарейки – не ра...
На Wildberries обнаружили поддельные батарейки известных брендов
Мать шешенбека
15:26
видать ты никогда не был в РФ и инет у тебя забанен. 1,5 ляма стоит веста на вариаторе. о каких 50к евро ты говоришь? свет кстати не выключали сегодня? в польше сейчас или у британского лорда моешь но...
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Эдуард Вабищевич
15:26
Кому нужны эти гребанные лучи? Того же паука они превращают в мыло. А хвалиться технологиями которыми ты мамкин геймер никогда не воспользуешься - такое сибе .
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
MriS
15:24
Цена конская на АМ5 в целом, нафиг такие цп нужны на этой платформе) Для офиса и повседневных задач дешевле на 12100 или 12400 собрать пк, либо их аналогах 13 поколения. В Geekbench играют одни идиот...
AMD готовит 10- и 4-ядерные процессоры в линейке Ryzen 7000
Мать шешенбека
15:24
не пересказывай библию каклов. мы итак знаем откуда они берутся
Битва титанов – Core i9-13900K vs Ryzen 9 7950X в сражении за звание самого быстрого процессора
Эдуард Вабищевич
15:22
Бери от Power Color, линейка Red Devil, жирнее на рынке просто нет
Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
Terminator Cheburator
15:21
Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем