Мобильный бизнес компании отлично проявил себя в третьем квартале благодаря гибким и флагманским смартфонам

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания Samsung сообщила о рекордном консолидированном доходе в размере 76,78 трлн корейских вон ($54 млрд) за третий квартал, а также о снижении прибыли по сравнению с предыдущим кварталом и прошлым годом. Операционная прибыль (10,85 трлн южнокорейских вон или $7,6 млрд) снизилась на 23% по сравнению со вторым кварталом и примерно на 31,4% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Операционная прибыль с июля по сентябрь прошлого года была 15,82 трлн южнокорейских вон, что на 26% выше результата кварталом ранее. В отчёте Samsung сообщила, что её подразделения испытывают проблемы из-за слабого спроса в условиях глобальной экономической нестабильности.

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Слабый спрос на потребительские товары и корректировка товарно-материальных запасов клиентов привели к сокращению доходов от производства памяти. Доходы LSI также снизились из-за слабого спроса на смартфоны и телевизоры, но доходы от мобильных чипов выросли из-за увеличения доли 5G. Низкий спрос и рост затрат повлияли на Samsung Visual Display Business.

Samsung Mobile eXperience (MX) стал лучом света в минувшем квартале. Вместе с сетевым бизнесом компании консолидированный доход составил 32,21 трлн вон ($22,6 млрд), а операционная прибыль 3,24 трлн вон ($2,27 млрд), что выше показателей кварталом ранее. Компания связывает успехи MX с продажами Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, выросшими по сравнению с предшественниками. Galaxy S22 также смогла сохранить «устойчивую динамику продаж».

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Samsung ждёт улучшений показателей мобильного подразделения в последнем квартале, когда спрос наибольший за весь год. В следующем году ожидается рост рынка смартфонов и носимых устройств, так что мобильный бизнес Samsung должен продолжать приносить солидную прибыль. Хорошо показало себя подразделение Foundry, принесшее рекордную прибыль (23,02 трлн вон или $16 млрд консолидированных доходов и 5,12 трлн вон или $3,6 млрд операционной прибыли), пишет Engadget.