Ранее появлялась информация, согласно которой в декабре состоится анонс смартфонов серии Vivo X90. Недавно стали известны некоторые сведения относительно моделей Vivo X90 Pro и X90 Pro+. Новый отчёт от инсайдера Digital Chat Station описывает стандартную модель Vivo X90.
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В этом аппарате ожидается экран Vivo X90 с разрешением 1,5K. Как и в модели прошлого поколения, это панель AMOLED со сканером отпечатков пальцев внутри.
В ноябре от MediaTek ждут анонса процессора Dimensity 9200, который и должен применяться в этом смартфоне. Чип заменит собой модель Dimensity 9000, входящий в состав аппаратов X80 и X80 Pro.
Ещё от Vivo X90 ожидают поддержки быстрой зарядки мощностью 120 Вт. В сентябре этот же источник говорил, что устройство получит двухэлементную батарею ёмкостью 4700 мАч. Должна быть установлена основная камера Sony серии IMX8. Будет улучшена защита от пыли , но не до уровня IP68.
Предположительно, Vivo X90 и X90 Pro+ будут работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Оба получат основную камеру с сенсором размером 1 дюйм. У X90 может быть аккумулятор 4870 мАч с зарядкой 100 Вт, а у X90 Pro+ аккумулятор 5000 мАч. Pro+ должен получить экран Samsung AMOLED E6, оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0, пишет Gizmochina.