Гибкий смартфон Motorola Razr 2022 будет противостоять Galaxy Z Flip 4

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Больше двух месяцев назад в Китае был представлен смартфон Motorola Razr 2022. Это гибкий аппарат, который во вторник поступил в продажу и на международный рынок.

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Глобальный Razr 2022 ничем не отличается от китайской версии. Это означает процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ памяти, 256 ГБ хранилище и аккумулятор 3500 мАч с проводной зарядкой мощностью33 Вт.

Установлен складной экран OLED размером 6,7 дюйма с частотой 144 Гц. Главной особенностью устройства является внешний экран OLED размером 2,7 дюйма. Это больше, чем внешний экран с диагональю 1,9 дюйма на Galaxy Z Flip 4. Так Motorola даёт возможность использовать большинство опций смартфона на внешнем экране.

Подобно гибким аппаратам Samsung, Motorola позволяет частично складывать устройство. В таком состоянии оно может применяться как штатив для камер и не только.

Продвинутых камер ждать не стоит. Сзади камеры 50 Мп основная и 13 Мп сверхширокоугольная, спереди 32 Мп. Установлена Android 12 с оболочкой MyUX, защита от брызг IP52 и стереодинамики.

Razr 2022 предлагается в некоторых европейских странах по цене от 1200 евро. Galaxy Z Flip 4 стоит 1099 евро, пишет Androidauthority.

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