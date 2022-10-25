Успех новому направлению в технологиях далеко не гарантирован

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

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<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Вера Марка Цукерберга в метавселенную остаётся сильной, но того же нельзя сказать про остальных. Не все причастные к миру технологий уверены, что за виртуальной и смешанной реальностью будущее взаимодействия в глобальной сети и играх. Нет такой уверенности и у аналитической компании Canalys. Согласно её прогнозам, к 2025 году большинство бизнес-проектов в метавселенной будут закрыты.

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Занимающееся аппаратным обеспечением подразделение Meta Reality Labs с начала 2021 года потеряло около $16 млрд. В результате компания сокращает расходы, в том числе отказавшись от смарт-часов с двумя камерами. При этом Цукерберг продолжает считать, что метавселенная принесёт сотни миллиардов, а то и триллионы долларов. Не все сотрудники даже в самой компании Meta верят в это.

Главный аналитик компании Canalys Мэтью Болл задался вопросом: «Метавселенная — это следующий цифровой рубеж или раздутая денежная дыра?». Десятки миллиардов долларов уже вложены, но особой отдачи от этого не наблюдается.

Болл сделал замечание о влиянии нынешнего состояния экономики на метавселенную. В условиях роста инфляции и потери рабочих мест многие пытаются свести концы с концами в плане повседневных расходов на проживание. Сюда входят квартплата, питание, одежда и прочие расходы. Большинству людей не до инвестирования в виртуальные предметы, такие как NFT.

Болл полагает, что в играх и сегменте «развлечений для взрослых» метавселенная может добиться успеха, но в корпоративном сегменте это сложнее.

Крупные компании, вроде Microsoft, Nvidia, Apple и Google, продолжают вкладывать в метавселенную. По прикидкам консультантов, в неё уже вложено $177 млрд. К 2030 году это число может быть $5-$13 трлн.

Аналитическая фирма Gartner в отношении метавселенной более оптимистична. Предполагается, что к 2026 году четверть населения планеты будет проводить не менее часа в день за покупками, работой, общением и обучением в виртуальном мире. 30% организаций будут предлагать там товары и услуги.

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Ранее в октябре Meta представила Meta Quest Pro. Это автономная гарнитура за $1500, предназначенная для применения в метавселенной. Минимальная стоимость модели Meta Quest 2 была увеличена до $400. Более дешёвая Meta Quest 3 ожидается в следующем году, пишет Techspot.