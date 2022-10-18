В последние часы распродажи цена выросла почти на $30000

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

В минувшие выходные нашёлся желающий заплатить $40000 за смартфон. Он не был позолочен или инкрустирован бриллиантами, а его характеристики по современным меркам примитивные - камера 2 Мп, хранилище менее 32 ГБ памяти и экран размером 3,5 дюйма. Причина такой высокой стоимости в том, что это был нераспечатанный iPhone первого поколения.

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30 сентября продавец выставил аппарат первого поколения в заводской упаковке на аукцион LCG. Точная цена его покупки составила $39339,60.

«Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти лучший образец», — говорится в описании. «Актуальность и редкость составляют формулу успеха этого прекрасного коллекционного предмета».

Торги на аппарат Apple 2007 года стартовали с $2500. По оценкам аукционного дома, смартфон должен был уйти не менее чем за $30000. За несколько дней торги дошли до суммы в $10446 и застопорились. В последнюю минуту покупатели оживились и ожесточенно конкурировали. В итоге цена за 13 заявок поднялась до указанной выше.

В 15-летнем смартфоне скорее всего нерабочий аккумулятор (возможно, вздувшийся), но коллекционер вряд ли будет вскрывать и проверять это. Речь идёт о модели с объёмом хранилища 8 ГБ, которая в США в 2007 году продавалась примерно за $600 с двухлетним контрактом от оператора AT&T. С учётом инфляции эта сумма сейчас равнозначна $860. Итого переплата от первоначальной цены была 45-кратная.

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Неизвестно, сколько экземпляров iPhone первого поколения сохранились в нераспечатанной заводской упаковке. Наверняка их осталось немного и цена будет только расти, пишет Techspot.