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Два года назад исполнилось 25 лет со дня появления операционной системы Windows 95. Она внесла большой вклад в продвижение персональных компьютеров и развитие графических интерфейсов на них. Несмотря на существование более современных версий, некоторые энтузиасты не хотят забывать проверенную временем систему. Им может показаться интересным проект на GitHub.

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Названный без затей Windows 95, проект возвращает к жизни Windows 95 с помощью фреймворка Electron. Это делает систему доступной на платформах Windows, Mac и Linux.

В понедельник была представлена версия 3.1.1 с некоторыми серьёзными изменения. Базовая структура Electron получила большое обновление и приложение отныне поддерживает последнюю версию Chromium 106. Electron с версии 18 обновлён до версии 21, а вместе с ним Chrome и Node.js.

Electron 21.0.получил поддержку «иммерсивного тёмного режима Windows», который поможет установить тёмную строку заголовка в зависимости от системных настроек. Среди других новшеств поддержка сопряжения Web Bluetooth, механизма JavaScript V8 и многое другое.

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Скачать проект Windows 95 в Electron можно по ссылке, пишет Neowin.

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#windows 95
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