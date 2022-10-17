Два года назад исполнилось 25 лет со дня появления операционной системы Windows 95. Она внесла большой вклад в продвижение персональных компьютеров и развитие графических интерфейсов на них. Несмотря на существование более современных версий, некоторые энтузиасты не хотят забывать проверенную временем систему. Им может показаться интересным проект на GitHub.
реклама
Названный без затей Windows 95, проект возвращает к жизни Windows 95 с помощью фреймворка Electron. Это делает систему доступной на платформах Windows, Mac и Linux.
В понедельник была представлена версия 3.1.1 с некоторыми серьёзными изменения. Базовая структура Electron получила большое обновление и приложение отныне поддерживает последнюю версию Chromium 106. Electron с версии 18 обновлён до версии 21, а вместе с ним Chrome и Node.js.
Electron 21.0.получил поддержку «иммерсивного тёмного режима Windows», который поможет установить тёмную строку заголовка в зависимости от системных настроек. Среди других новшеств поддержка сопряжения Web Bluetooth, механизма JavaScript V8 и многое другое.
Скачать проект Windows 95 в Electron можно по ссылке, пишет Neowin.