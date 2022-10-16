Мобильное устройство на процессоре Snapdragon G3x Gen 1

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На мероприятии RazerCon 2022 компания Razer анонсировала устройство Razer Edge 5G. Созданное с помощью компаний Qualcomm и Verizon, эта портативная игровая консоль предлагает поддержку стандарта связи 5G. Она будет воспроизводить все ведущие игры класса AAA, включая Android-игры, Fortnite и Rocket League Sideswipe через предустановленный магазин Epic Games.

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Облачные потоковые сервисы Nvidia GeForce Now и Xbox Cloud Gaming тоже не забыты и сейчас находятся на этапе бета-тестирования для работы на устройстве. Есть варианты удалённого воспроизведения, полный доступ к библиотекам игр для ПК через Steam Link, Moonlight, Parsec и Xbox.

Razer Edge 5G обладает экраном AMOLED размером 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 144 Гц. Работает консоль на процессоре Snapdragon G3x Gen 1 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Объём хранилища UFS 3.1 равен 128 ГБ, есть слот для карт памяти microSD. Установлена операционная система Android 12. Спереди есть камера с разрешением Мп. Среди стандартов связи представлены mmWave Verizon 5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Размеры консоли 259,7 х 84,5 х 10,83 мм, вес 263,8 г.

В комплект поставки входит контроллер Razer Kishi V2 Pro, дающий расширенную тактильную обратную связь и разъём 3,5 мм.

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Стоимость в США составляет $399 и заказы уже принимают. Razer Edge Founders Edition с наушниками Razer Hammerhead True Wireless стоит $499, пишет Gizmochina.