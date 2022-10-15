Это расширение сервиса электронной почты Firefox Relay

Многие пользователи вносят свои телефонные номера в онлайн-формы и не думают о том, что с ними будут делать дальше. Жалеть об этом они могут начать позже, когда начнут получать лавину спама и звонков от непонятно кого. Новый сервис от Firefox поможет избежать таких неприятностей, создавая псевдоним виртуального номера телефона.

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Сервис основан на уже имеющемся в браузере сервисе Firefox Relay, предотвращающем переполнение почтовых ящиков пользователей нежелательными письмами при помощи виртуальных адресов электронной почты. Менеджер по продуктам Mozilla Тони Амарал-Чинотто пишет, что с момента появления этой услуги в 2020 году компания заблокировала более 1,3 млн нежелательных писем.

Новая функция маскировки номера телефона Firefox Relay предназначена для тех случаев, когда пользователь подписывается на программы лояльности, бронирует столик в ресторане или совершает покупки. Потом введённые номера могут использовать для маркетинга.

Функция маскируют реальный номер поддельным. Звонки и текстовые сообщения на новый номер будут переадресовываться на ваш телефон. Пользователь может заблокировать всё это или только определённые контакты. Также можно ответить последнему отправителю сообщения.

Главное во всём этом то, что не придётся указывать настоящий номер телефона. Не нужно также устанавливать на смартфон никаких приложений.

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В отличие от маскировки электронной почты в Firefox, с телефонным номером услуга платная. Она стоит $4,99 в месяц или $3,99 в месяц при подписке сразу на год. При этом вы получите и Relay для электронной почты. Пользователи получают 50 минут входящих звонков и 75 текстовых сообщений в месяц и не могут выполнять исходящие звонки или отправлять текстовые сообщения кому-либо конкретному (только последнему отправителю). Сервис пока работает только в США и Канаде, пишет Techspot.