Релиз Overwatch 2 может оказаться проблемным

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Проблемы с релизом долгожданной видеоигры Overwatch 2 продолжают накапливаться. Компания Blizzard сообщает, что ищет в ней ошибку, по причине которой компьютеры внезапно выключаются. Среди потенциальных источников проблемы перегрев процессора, утечки памяти и конфликты с некоторыми антивирусами.

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Первые сообщения о таких неполадках появились на форуме Blizzard примерно 10 дней назад. Помимо выключения компьютеров, многие сталкиваются с перезагрузками, зависаниями и синим экраном смерти.

Blizzard признала наличие проблемы в твите, где пишет о поиске решения. Агент технического форума Jambrix просит пострадавших помочь Blizzard в расследовании публикацией своего DxDiag. Там размещено описание того, как это сделать, и дан совет использовать веб-приложение Pastebin, если DxDiag окажется слишком длинным.

Пользователь Azgorath считает, что виновата высокая температура процессора в этой игре. Его Ryzen 2700x нагрелся до 100 градусов по Цельсию ещё в очереди в матч. Другой пользователь считает, что проблема связана с утечкой памяти. Были сообщения о BSOD с ошибкой dpc_watchdog_violation.

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Jambrix полагает, что источником выключений и перезагрузок стал антивирус 360 Total Security. Синий экран смерти может быть связан с Nvidia Broadcast или любой программой с применением RTX Voice, пишет Techspot.