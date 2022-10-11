Список проблем обновления 22H2 снова вырос

Обновления систем Windows часто приносят не только пользу, но и вред. Недавнее крупное обновление Windows 11 22H2 среди прочего нанесло ущерб работе системы аутентификации Windows Hello. Microsoft утверждает, что у пользователей могут возникнуть проблемы с вариантами входа в систему, такими как распознавание лица, отпечаток пальца или пин-код.

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Эта ошибка затрагивает клиентов, которые настроили Windows Hello перед установкой обновления Windows 11 22H2. Если Windows Hello включили после обновления, проблем быть не должно.

Когда Windows Hello не работает, система возвращается ко входу посредством учётной записи Microsoft или к паролю локальной учётной записи. До выпуска патча Microsoft не будет распространять 22H2 на затронутых системах.

Можно обойти проблему, установив первое необязательное накопительное обновление для Windows 11 22H2 под номером KB5017389. Предположительно, патч появится в сегодняшних вторничных обновлениях.

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Windows Hello присоединяется к постоянно растущему списку известных проблем Windows 11. Microsoft ранее подтвердила снижение производительности SSD, сбои в работе принтеров, проблемы с удалёнными рабочими столами и играми из-за новых функций безопасности. Если компьютер не видит Windows 11 22H2 «самостоятельно», вручную его лучше не устанавливать, пишет Neowin.