За год компания стала богаче на $2 млрд

AMD стала очередным представителем мира технологий, испытавшим затруднения из-за спада спроса на продукцию в нынешней нестабильной экономической обстановке. В заявлении компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) сказано, что доход от подразделения клиентских вычислений по итогам года упадёт. Компания рассчитывает по итогам года увеличить доход на 29%, хотя прежний прогноз говорил о росте на 55%. Он был сделан с учётом прибыли за второй финансовый квартал 2022 года.

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AMD назвала предварительные финансовые результаты за третий квартал. Так прежде поступила и Nvidia. Она решила смягчить удар по инвесторам и сообщила о резком падении доходов до публикации официальных данных.

Сейчас AMD рассчитывает заработать $5,6 млрд за третий финансовый квартал 2022 года. Основная часть падения доходов пришлась на клиентский сегмент AMD. После реорганизации в начале года клиентский сегмент содержит в себе процессоры AMD для традиционных настольных платформ и ноутбуков. Сегмент центров обработки данных AMD показал хорошие результаты по сравнению с прошлым годом. Все остальные сегменты показали стагнацию или падение продаж.

Исполнительный директор компании Лиза Су объяснила спад доходов плохими макроэкономическими условиями и корректировкой цепочки поставок. По её словам, рынок ПК в целом за квартал показал падение. Портфель продуктов AMD она называет очень сильным, но макроэкономические условия привели к снижению спроса на ПК и значительной коррекции запасов по всей цепочке поставок. AMD довольна результатами сегментов центров обработки данных, встраиваемых систем и игр, а также показателями диверсифицированной бизнес-модели и баланса. Компания остаётся сосредоточенной на реализации технологических планов по передовым продуктам и ждёт запуска 5-нм центра обработки данных и графических продуктов в конце года.

Приобретение AMD занимающейся программируемыми вентильными матрицами (FPGA) компании Xilinx увеличило выручку сегмента встраиваемых систем на целых 1549% за квартал. За год компания увеличила свой баланс на более чем $2 млрд.

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При этом с начала года акции AMD потеряли 55% стоимости. Акции технологических компаний столкнулись с бегством инвесторов из-за роста процентных ставок и укрепления доллара, что влияет на экспорт AMD и других производителей, пишет WCCFTech.