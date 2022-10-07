Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
AMD пострадала из-за слабого спроса на настольные ПК, продажи ноутбуков выросли на 40%
За год компания стала богаче на $2 млрд
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

AMD стала очередным представителем мира технологий, испытавшим затруднения из-за спада спроса на продукцию в нынешней нестабильной экономической обстановке. В заявлении компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) сказано, что доход от подразделения клиентских вычислений по итогам года упадёт. Компания рассчитывает по итогам года увеличить доход на 29%, хотя прежний прогноз говорил о росте на 55%. Он был сделан с учётом прибыли за второй финансовый квартал 2022 года.

реклама

AMD назвала предварительные финансовые результаты за третий квартал. Так прежде поступила и Nvidia. Она решила смягчить удар по инвесторам и сообщила о резком падении доходов до публикации официальных данных.

Сейчас AMD рассчитывает заработать $5,6 млрд за третий финансовый квартал 2022 года.  Основная часть падения доходов пришлась на клиентский сегмент AMD. После реорганизации в начале года клиентский сегмент содержит в себе процессоры AMD для традиционных настольных платформ и ноутбуков. Сегмент центров обработки данных AMD показал хорошие результаты по сравнению с прошлым годом. Все остальные сегменты показали стагнацию или падение продаж.

Исполнительный директор компании Лиза Су объяснила спад доходов плохими макроэкономическими условиями и корректировкой цепочки поставок. По её словам, рынок ПК в целом за квартал показал падение. Портфель продуктов AMD она называет очень сильным, но макроэкономические условия привели к снижению спроса на ПК и значительной коррекции запасов по всей цепочке поставок. AMD довольна результатами сегментов центров обработки данных, встраиваемых систем и игр, а также показателями диверсифицированной бизнес-модели и баланса. Компания остаётся сосредоточенной на реализации технологических планов по передовым продуктам и ждёт запуска 5-нм центра обработки данных и графических продуктов в конце года.

Приобретение AMD занимающейся программируемыми вентильными матрицами (FPGA) компании Xilinx увеличило выручку сегмента встраиваемых систем на целых 1549% за квартал. За год компания увеличила свой баланс на более чем $2 млрд.

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

При этом с начала года акции AMD потеряли 55% стоимости. Акции технологических компаний столкнулись с бегством инвесторов из-за роста процентных ставок и укрепления доллара, что влияет на экспорт AMD и других производителей, пишет WCCFTech.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
22
Есть ли смысл владельцам Ryzen 5 5600X переходить на новый Ryzen 5 7600X – обзор и игровые тесты
37
Киты скупают Биткоины, майнеры перешли к накоплению, а аналитики ожидают бычьего ралли криптовалют
5
Старт продаж Ryzen 7000 обрушил цены на мощные геймерские процессоры в магазинах РФ
5
Европа запретила гражданам РФ владеть криптовалютами – что ответит Binance и есть ли выход
49
Видеокарты NVIDIA сильно подорожают – выбираем 6 выгодных геймерских GPU пока не началось
19
Танкисты из РФ активно используют кустарные способы защиты для повышения выживаемости техники
11
Zotac опубликовала цены на GeForce RTX 4090
5
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
6
Геймеры неприятно удивлены стоимостью ремейка Dead Space
5
Межпланетная станция Юнона сделала самый подробный снимок луны Юпитера Европы
2
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
27
Не все видеокарты одинаково хороши – как бренды заставляют нас переплачивать за воздух до 40% цены
4
NVIDIA и AMD ощутимо повысят цены на видеокарты и процессоры из-за требований TSMC
13
В рекомендованных системных требованиях ремейка Dead Space прописались GeForce RTX 2070 и Core i5-11600K
4
Легендарные УАЗ «Буханка» оказались недостаточно российскими
5
Первые тесты GeForce RTX 4080@16 Гб показали огромный отрыв от GeForce RTX 3090 Ti в 3DMark
10
Предполагаемая NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ оказалась примерно до 30% быстрее RTX 3090 Ti в 3DMark
1
Новый OPPO A17: Основные функции и характеристики смартфона
+
FSP представила обновлённые серии БП ATX 3.0 с коннекторами PCIe Gen5 для новейших видеокарт
1

Популярные статьи

Ждуны тоже плачут – как перестать надеяться на скидки и купить правильную видеокарту уже сегодня
48
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
197
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 24
9
ERGO - народная криптовалюта и хороший вариант для майнинга.
11
Главные игры первой половины октября 2022 года
15
Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
15
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
6
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
7
Игры для фанатов "Дома Дракона"
1

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
11:27
Рейтресинг как раз то что надо т.к. это тоже самое как мы видим мир в реальности. Тогда не просветишь в какую сторону надо идти если полигоны прошлый век или балабол сказал бред и слился в унитазик? Д...
Оригинальная игра Quake получила поддержку трассировки лучей
Дмитрий Юфа
11:26
Территории присоединяет Россия, а империалисты западные. Толстовато.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
[ AtoM ]
11:26
лошки купят...
Need for Speed Unbound обзавелась системными требования, а ценник неприятно удивил игроков
Zorro
11:23
Да ладно. В ЕС сейчас вслушайся все деньги отдают за коммунальные услуги. и если сейчас ставить ЕС и РФ выходит выгоднее жить в РФ.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
rikki_tikki
11:20
МОСКВА, 15 июля 2021 /ТАСС/. "60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, Вдумайтесь в эти цифры. 16% россиян...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Пузо
11:19
Китайцы на али будут продавать копию по три рубля за пучок.
Защитная рамка Noctua предотвратит попадание термопасты в вырезы крышки процессоров AMD Ryzen 7000
Zorro
11:19
Не пизжу. Пусть ЕС больше вводит санкций. нам на руку пусть наши работают и зарабатывают денежку.
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
rikki_tikki
11:17
Россия получила за ресурсы несколько триллионов долларов В России должен был быть уровень жизни Франции. А по факту россияне из пятерочек выходят с волосами дыбом от цен. Это называется работающая нищ...
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против Российской Федерации
Terminator Cheburator
11:13
Обычно реклама начинается когда падает спрос …
Intel Core i9-13900K разогнали до 8,2 ГГц и это не предел
Sir Traher
11:12
Пусть повысят цены, чтобы вообще никто ничего не покупал
Выручка AMD оказалась ниже ожиданий примерно на миллиард долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем