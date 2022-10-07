Intel Core i9-13900K Raptor Lake разогнали с применением жидкого азота

Известный оверклокер Аллен Голиберсух (SPLAVE) в рамках конкурса Intel Creator Challenge сумел показать возможности нового процессора Intel. Речь идёт о модели Core i9-13900K, флагмане нынешнего поколения. В будущем году ему на смену придёт Core i9-13900KS с частотой до 6 ГГц.

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Пока же у Core i9-13900K 24 ядра, 32 потока, 68 МБ кэш-памяти, разгон одного ядра до 5,8 ГГц и всех до 5,5 ГГц. В данном случае у чипа были включены только 8 P-ядер (Raptor Cove), а SMT отключен. Применялась материнская плата ASRock Z790 Taichi последнего поколения.

Максимальное напряжение процессора составило 1,824 В и охлаждался он жидким азотом до температуры -193C. Используя множитель x82 на одном ядре, чип выдал 8200 МГц, что на 200 МГц быстрее прошлого рекорда. Это на 36% превосходит будущий Core i9-13900KS с частотой 6 ГГц. Процессоры AMD на Zen 4 способны достигать частот около 7,4-7,5 ГГц при аналогичном охлаждении.

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Оверклокер полагает, что у Core i9-13900K есть потенциал для ещё большего разгона. Процессоры Intel Raptor Lake поступят в продажу 20 октября. Core i9-13900K стоит в США $589, пишет WCCFTech.