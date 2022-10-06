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Ряд производителей показали будущие материнские платы на AMD B650
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По мере приближения даты официального поступления в продажу материнских плат на чипсете B650 многие производители начали анонсировать некоторые из них. Обладатели недорогих процессоров смогут купить платы стоимостью не более $200.

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В сентябре AMD официально представила процессоры серии Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4. Платы на чипсете X670 стоят от $300, что не порадовало потенциальных покупателей. Эту проблему призваны решить платы на чипсете B650, появление которых в продаже ожидается до конца месяца.

На сайте ASRock перечислены восемь плат B650, от B650 Pro RS начального уровня до новой версии популярной материнской платы Taichi.

Asus выпустила «руководство по материнским платам», в котором показаны некоторые модели. Бюджетные платы Prime и TUF в этом руководстве отсутствуют. Есть несколько плат серии Strix, включая Mini-ITX.

Сайт Gigabyte указывает выпуск восьми материнских плат в ближайшем будущем. На нём разместили четыре модели ATX серии Aorus от Gigabyte и три Micro ATX. Для сборок белого цвета есть B650 Aero. Gigabyte не предлагает плат Mini-ITX.

MSI показала на сайте семь плат для большинства ценовых диапазонов и размеров корпусов. Среди них платы начального уровня вроде Pro B650-P, модели энтузиастов вроде MPG B650 Carbon Wi-Fi. Доступны форматы ATX, Micro ATX и Mini-ITX.

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MSI непреднамеренно назвала рекомендованную розничную цену своих плат, стоимость которых начинается от $189. Это дешевле самой дешёвой платы MSI X670, стоящей почти $400, пишет Techspot.

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