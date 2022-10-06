Борьба Google с пиратством идёт полным ходом, на радость правообладателям

Запросы на удаление контента от правообладателей достигли рекордного уровня в 6 млрд URL-адресов. Google работает с владельцами контента над внесением в чёрный список сайтов, нарушающих авторские права, прежде чем алгоритмы смогут их проиндексировать. В результате этого компания удалила миллиарды результатов поисковых запросов со ссылками на пиратские материалы.

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Превышение отметки в 6 млрд показывает, что Google твёрдо намерена сотрудничать с правообладателями. Google регулярно получает запросы на удаление предполагаемых пиратских ссылок из своего поискового индекса и удовлетворяет их после тщательной проверки.

Политика Google в отношении нарушения авторских прав соответствует Закону об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) и «предоставляет простой и эффективный механизм для владельцев авторских прав из стран/регионов по всему миру». Владелец авторских прав имеет возможность отправить в Google уведомление об удалении предполагаемой пиратской ссылки, и Google удалит её из результатов поиска.

Google получила 6.006.830.816 запросов на удаление из индекса от 326.888 правообладателей. Большая часть этих запросов была удовлетворена. Из более чем 6 млрд ссылок 4.043.339 были доменами верхнего уровня. Запросов от действующих от имени своих клиентов-правообладателей организаций было 333.253.

Десять самых активных организаций хотели удалить почти 2,5 млрд URL-адресов, более 40% от общего числа запросов. Только 400 доменов ответственны за 41% всей деятельности Google по исключению из списка. Почти половина удалений приходится на сайты, регулярно размещающие нарушающие авторские права материалы, такие как The Pirate Bay.

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Google даёт правообладателям упреждающий чёрный список, чтобы не допустить добавления пиратских ссылок в поиск в будущем. Google говорит, что ведёт «активные дискуссии с политиками по всему миру о том, как лучше всего бороться с онлайн-пиратством и давать пользователям легитимный контент», пишет Techspot.