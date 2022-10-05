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Более дешёвые OLED-мониторы могут появиться в следующем году
LG Display к следующему году готовит новые WOLED-панели среднего размера
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Минимум один производитель готовит ответ на изменения на рынке мониторов в этом и будущем году. Пользователи могут получить меньшие и более дешёвые экраны OLED, когда технология начнёт шире распространяться в компьютерных мониторах.

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Компания LG Display (LGD) готовит панели WOLED среднего размера для телевизоров и для игровых мониторов. Их появления в продаже ждут в 2023 году.

Первой панелью LGD станет 27-дюймовый WOLED от LG Electronics (LGE). Её можно применять как телевизор или компьютерный монитор. Производство стартует уже в октябре, а релиз ожидается в первом квартале 2023 года. Ещё LGD начнёт производство 32-дюймового WOLED в конце года и релиз состоится после 27-дюймовой модели. Частоты, разрешения и цены пока не названы.

Будущие панели отличаются от современных экранов OLED LGE среднего размера, где применяются панели JOLED. WOLED отличаются от остальных OLED. Вместо того, чтобы посылать свет через традиционные излучатели RGB, они излучают белый свет через цветные фильтры, как ЖК-дисплеи.

Будущие мониторы значительно отличаются от многих игровых моделей 2022 года. Компании вроде LG, Asus, Alienware, Samsung и Corsair выпускают сверхширокие OLED-экраны 4K с диагональю более 40 дюймов, частотой 120 Гц и стоимостью $1000, чаще всего с изогнутыми панелями. Однако, требуется дальнейшее снижение цен.

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Мониторы вместе с другими компьютерными комплектующими переживают спад продаж после роста во время пандемии. Статистика фирмы Trendforce недавно показала первое в истории снижение продаж игровых мониторов, пишет Techspot.

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#oled #мониторы #мониторы 144 гц
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