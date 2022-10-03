Почти четверть геймеров используют систему Windows 11

Последняя статистика игровой платформы Steam показывает, что покупатели сейчас отдают предпочтение видеокартам среднего и начального уровней, включая карты прежних поколений. GTX 1060 удерживала первое место почти пяти лет, но в сентябре она оказалась второй. Количество обладателей карт на архитектуре Pascal выросло на 0,34%. Лучше проявила себя только карта для ноутбуков RTX 3060 (+0,61%).

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В топ-10 по росту числа пользователей карт за месяц старые модели вроде GTX 1660 и RTX 2060, современные средние и бюджетные RTX 3060 и RTX 3050 Ti. Наверху (не среди ноутбуков) RTX 3070 Ti, прибавившая 0,02%. RTX 3080 Ti, Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT не выросли, а RTX 3080 и RTX 3090 потеряли 0,01%, несмотря на недавнее снижение цен на премиальные видеокарты.

На основном графике видеокарт значительных изменений нет. Карты RTX 3060 и 3060 для ноутбуков на 5-м и 6-м местах соответственно.

Сентябрь стал вторым месяцем подряд, когда AMD лишилась доли процессоров в пользу Intel. AMD потеряла 0,82% и сейчас доля её процессоров 31,24%, а у Intel почти 70%. Появление новых процессоров на архитектурах Raptor Lake и Zen 4 скоро может несколько изменить расстановку.

Windows 11 установлена почти на четверти компьютеров. Только она показала в сентябре рост среди операционных систем. Популярнее всего видеокарты с 8 ГБ памяти, 1080p осталось самым популярным разрешением (66,38%), а 1440p выросло на 0,33% до 11,25%.

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Гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2 VR потеряла часть пользователей. Она лишилась 7,86% до 41,39%. Это всё ещё намного больше, чем у HMD Valve Index с долей 17,21%, пишет Techspot.