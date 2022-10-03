Экран OLED 120 Гц и камера 108 Мп

20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки

20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки

Минус 25% на 3070 в Ситилинке

Минус 25% на 3070 в Ситилинке

В понедельник состоялся официальный анонс смартфона Motorola Moto G72. Аппарат от принадлежащего компании Lenovo бренда обладает экраном OLED с высокой частотой обновления и крупной батареей.

реклама

Бюджетный смартфон имеет поддержку только стандарта связи 4G. Дизайн у него такой же, как у премиальных аппаратов Edge 30.

Moto G72 оснащён экраном pOLED 6,6 дюйма с разрешением 2400 х 1080 пикселей, глубиной цвета 10 бит и частотой 120 Гц. Экран поддерживает стандарт HDR10, цветовой диапазон DCI-P3 и частоту дискретизации касания до 576 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков.

Используется процессор MediaTek Helio G99, память LPDDR4x и хранилище uMCP. Установлена Android 12 с оболочкой Motorola My UX. Обещано одно обновление Android и три года обновлений безопасности.

Сзади есть три камеры с основной 108 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Спереди камера 16 Мп для селфи и видеозвонков.

У корпуса есть степень защиты IP52, а внутри аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 33 Вт. Предлагаются два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и разъём для наушников.

Среди прочих спецификаций поддержка двух SIM-карт, 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC и USB Type-C. Размеры устройств равны 160,5 х 74,4 х 7,9 мм, вес 166 г.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Moto G72 доступен в одной конфигурации 6/128 ГБ в сером и синем цветовых вариантах, сообщает Gizmochina.