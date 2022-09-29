Samsung не лучшим образом сохраняет в секрете разрабатываемые ей устройства в преддверии их анонса и поступления в продажу. На этот раз множество сведений относительно флагманов будущего года Galaxy S23 и S23+ стали известны уже в сентябре.
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Инсайдер Ice Universe на основе данных о подготовке к релизу процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 полагает, что три новых Galaxy S23 могут выпустить раньше обычного срока. В прежние годы анонсы проводились в феврале.
Первые Android-смартфоны на новом Snapdragon ждут уже в ноябре. Не исключено, что Galaxy S23 анонсируют ещё в этом году. Однако, январь кажется более вероятным вариантом. Как раз в январе прошлого года были анонсированы модели Galaxy S21.
Ожидается, что в S23 и S23+ камеры останутся по большей части прежними, тогда как S23 Ultra может получить основную камеру с разрешением 200 Мп. Не исключено увеличение ёмкости аккумуляторов у всех моделей, пишет Phonearena.