В этом месяце компания Apple начала продажи аппаратов iPhone очередного поколения. Несмотря на высокие цены и ореол исключительности, в работе этих устройств проблемы встречаются так же, как в китайских смартфонах безымянных производителей за 10 тысяч рублей.
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На форумах Reddit некоторые пользователи жалуются, что новые айфоны произвольным образом перезагружается примерно каждые 10 минут во время зарядки. Другие жалуются, что у них возникают проблемы в работе систем iOS 16.0.1 и 16.0.2, а также при использовании беспроводной и проводной зарядки. В одном комментарии сказано, что служба поддержки Apple в качестве решения предложила восстановить систему из резервной копии с помощью DFU или режима восстановления, отключить оптимизированную зарядку и удалить приложение Eufy. В итоге ни один из этих советов не помог, зато помогло отключение фонового обновления приложения.
Владельцы iPhone 14 Pro у американского оператора Verizon недовольны качеством подключения 5G и произвольным сбросом телефонных звонков. Около ста человек сообщили о низкой скорости 5G на iPhone 14 Pro в сети Verizon.
Ранее некоторые владельцы iPhone 14 Pro обнаружили, что при использовании камеры со сторонними приложениями модуль камеры сильно трясётся, из-за чего жужжит или дребезжит. Качество фото и видео в результате оставляет желать много лучшего. Apple устранила эту тряску в обновлении iOS 16.0.2, но это обновление явно не окажется последним, пишет Techspot.