Apple снизила объём заказов на 6 млн

Недавно появлялась информация о планах Apple перенести производство аппаратов iPhone 14 и iPhone 14 Plus из Китая в Индию. В Китае же компания планировала нарастить производство более дорогих моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Теперь статья в Bloomberg рассказала, что Apple попросила поставщиков сократить производство iPhone 14 на 6 млн единиц из-за низкого спроса.

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В статье говорится, что спрос выше на более дорогие модели Pro. В период предварительных заказов время доставки iPhone 14 Pro Max достигало 36,5 дней. Это максимальное для Apple значение за шесть лет, что свидетельствует о высоком спросе на эту модель.

Новая цель Apple заключается в производстве 90 млн экземпляров до конца года. Это примерно равно произведённому за этот период прошлого года количеству и совпадает с первоначальной сделанной летом оценкой Apple.

Это изменение планов может нанести ущерб цепочке поставок Apple, куда входят крупные компании. Среди них и TSMC, которая считает Apple клиентом номер один. Foxconn также производит немало аппаратов iPhone. Китай переживает экономический спад, из-за которого продажи iPhone в первые три дня были на 11% ниже прошлогоднего показателя.

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Слабый спрос на iPhone 14 может отчасти быть связан с отсутствием серьёзных новшеств по сравнению с iPhone 13. Больше не выпускается версия mini, но пришедшая ей на смену модель пользуется наименьшим спросом, пишет Phonearena.