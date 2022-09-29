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Во втором квартале спрос на мониторы вырос вопреки тенденциям компьютерного рынка
Падение спроса на мониторы может начаться позже
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Во время пандемии спрос на компьютеры и отдельные компоненты для них вырос, после чего ожидаемо сократился. Это сокращение пока не затронуло рынок мониторов. Во втором квартале был даже некоторый рост продаж, но аналитики предсказывают спад в будущем.

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Отчёт фирмы International Data Corporation (IDC) говорит о росте мировых поставок мониторов во втором квартале на 2,7% по сравнению с этим периодом годом ранее. При этом на другие компоненты компьютеров спрос в этот момент уже падал.

В развивающихся странах кроме Китая и России рост превысил 16%, что и внесло основной вклад в общемировой рост. Больше всего от этого выиграла компания HP, увеличившая поставки мониторов на 30,3% по сравнению с прошлым годом. У остальных производителей рост исчисляется однозначными числами. По доле рынка лидирует Dell со значением 22,6%.

Рост спроса на мониторы вряд ли сохранится надолго, поскольку прочие компоненты вроде видеокарт и SSD показывают спад спроса сейчас и прогнозы на последний квартал не лучше. Аналитики сообщают о росте складских запасов мониторов во многих регионах.

Мировые поставки мониторов за нынешний год могут снизиться на 3,1% и упасть на 4,1% в 2023 году. Большая часть спада придётся на Китай, который по объёму закупок мониторов находится на втором месте. Ему прогнозируют спад на внушительные 19%. Переход к гибридной занятости может стабилизировать рынок к концу 2023 года и стать основой небольшого роста в 2024 году.

Спад продаж видеокарт повлиял и на мониторы. Недавно магазин Newegg объединил продажи игровых мониторов с видеокартами. Так там пытаются избавиться от запасов видеокарт прошлого поколения в преддверии поступления в продажу новых моделей.

Возможно, с замедление спроса на мониторы начнут уменьшаться и цены на них. Однако, конкуренция и нестабильная экономика не позволяют говорить об этом уверенно, считает Techspot.

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