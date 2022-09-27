Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Blizzard поднимает предел частоты кадров в Overwatch 2 из-за скорости GeForce RTX 4090
RTX 4090 выдаёт в этой игре более 500 кадров/с на разрешении 1440p
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 MSI - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Nvidia недавно представила флагманскую видеокарту следующего поколения GeForce RTX 4090 и теперь регулярно показывает её производительность в существующих и будущих популярных видеоиграх. В свете этого компания Blizzard приняла решение внести изменения в параметры производительности игры Overwatch 2, чтобы раскрыть потенциал видеокарты. Игра и карта будут доступны в продаже примерно в одно время.

реклама

Blizzard увеличила предельную частоту кадров в Overwatch 2 до 600 кадров/с. Ещё Nvidia говорит, что Overwatch 2 получает поддержку функции уменьшения задержки Nvidia Reflex.

В очередной демонстрации RTX 4090 в Overwatch 2 выдавала более 360 кадров/с на разрешении 1440p, часто превышая 400 кадров/с и иногда доходя до 500 кадров/с. Blizzard и Nvidia не говорили, что Overwatch 2 поддерживает повышающую частоту кадров технологию Nvidia DLSS и тем более новую DLSS3. Последняя подняла скорость Cyberpunk 2077 до 171 кадра/с при максимальных настройках трассировки лучей. Бета-версия Overwatch 2 поддерживает AMD FSR, но маловероятно, что Nvidia не станет использовать технологию масштабирования от конкурента в демонстрации своей карты.

Киберспортивные шутеры вроде Overwatch 2 заточены под очень высокую частоту кадров, но в Blizzard могли не ждать настолько высоких значений. У первого Overwatch ограничение могло быть 400 кадров/с, хотя официально об этом не сообщалось.

Некоторые мониторы выдают частоты 240 Гц или 360 Гц, но производительность 4090 может заставить купить представленный в мае Asus ROG Swift 500 Гц. Производитель AU Optronics может попытаться создать монитор с частотой 540 Гц. Правда, разрешение у обоих лишь 1080p, а на нём 4090 обеспечит частоту ещё выше, если позволит процессор.


Overwatch 2 выходит 4 октября на смену представленной более шести лет  первой игре. Прежние серверы навсегда отключат чуть более чем за сутки до запуска бесплатной многопользовательской версии Overwatch 2. Платная PvE-часть игры будет введена в строй в следующем году.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

RTX 4090 начнут продавать 12 октября по цене от $1599. RTX 4080 поступит в продажу в ноябре в версиях 12 ГБ за $899 и 16 ГБ за $1199, сообщает Techspot.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Nvidia и CD Projekt Red запустили конкурс на 3 кастомные GeForce RTX 4090 в стиле Cyberpunk 2077
GeForce RTX 4090 можно купить в Гонконге за $2500, а NVIDIA дарит 3 флагмана в стиле Cyberpunk 2077
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры нашли секретную монету с доходностью вдвое выше, чем на ушедшем Ethereum
32
Искусственно созданные кризисы заставляют Европу "переезжать" в Америку
20
SpaceX доставила на орбиту еще 52 спутника Starlink — их уже почти 3500
3
Цены на б/у видеокарты продолжают снижаться — RTX 3090 стоит дешевле 60 тысяч рублей
75
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь – серия GeForce RTX 30 скинула до 19% в магазинах РФ
9
Эфир почти перестал генерировать новые монеты, а новый альткоин Ethereum PoW никому не нужен
7
Известный оверклокер Юрий Бублий выпустит утилиту RMP, значительно повышающую скорость Radeon 6000
14
Первые тесты розничной версии AMD Ryzen 9 7950X утекли в сеть — результаты неоднозначны
54
Будущее кодека AV1 выглядит оптимистично
7
Альтернативная графическая оболочка Cairo для Windows добралась до релизной версии
3
Цены на видеокарты в Китае обвалились после блокировки майнинга Эфира – флагманы подешевели в 2 раза
5
Windows 11 22H2 исправит лаги и зависания в играх на видеокартах Nvidia
8
Цены на видеокарты RTX 3000 и RX 6000 продолжают стремительно падать
5
Windows 10 получит новое обновление функций в октябре
2
Европейские страны могут запретить поставки смартфонов в Россию
101
Генеральный директор NVIDIA описывает проблемы, связанные со стоимостью GeForce RTX 40 Series
21
Предприниматели с Авито начинают принимать заказы на RTX 4090
10
Мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals задержится до 2023 года
+
Настольные процессоры AMD Ryzen 7000 показали впечатляющие результаты в бенчмарке Cinebench
13
В сесть попали первые официальные тесты линейки Ryzen 7000 – прирост до 40% по завышенной цене
9

Популярные статьи

Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
482
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
100
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
58
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
4
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
9
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1
Metal: Hellsinger: металлический ад
1
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
3

Сейчас обсуждают

Blackengine
12:35
Уже лет 10 работаю с paint.net, вобще не виду надобности в фотошопе. Рисовал текустуры для модов, делал ретуш фото. Конечно не профессиональное использование, но для повседневных задач подходит.
Почему GIMP ужасен как графический редактор
Иван Лукас
12:30
Хохлы взорвали, падлы!
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Sheshenbek
12:30
Одобряю. Тебя надо в Госдуму я тебя поддержу
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Дмитрий Высокос
12:29
Не дырки, а отверстия! ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ!)))
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Макс Лесков
12:29
хохлы, англичанки, пиндосы - выбирайте
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
evilmatriks
12:28
ну 2.0 норм работает (1.0 да фиговато). Ну у неё плюсы, что в свободном доступе код, со всеми вытекающими.
5 лучших видеокарт AMD осени 2022г по соотношению цены и производительности – выбираем GPU правильно
Sheshenbek
12:28
Через лет 20 буду всем говорить то что воевал на Украине, ехал на бронетранспортёре, которые у вас у Хохлов отжали, на американском. И в кабине что-то внезапно загорелось, еле выжил. все поверят
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Xardazzz
12:28
дырки сделали, что б немцы не передумали отказываться от российского газа и не запускали СП2, когда их совсем припрет.
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Zorro
12:28
скоро и такой жизни завидовать будешь. уже везут подарки. пушки привезли которые могут стрелять ядерными снарядами.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
_Вежливый Krab
12:27
да. и еще задерживать родных уклонистов и дезертиров. 5лет колонии для жены, 10 для родителей которые воспитали такого сцикуна.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем