RTX 4090 выдаёт в этой игре более 500 кадров/с на разрешении 1440p

Nvidia недавно представила флагманскую видеокарту следующего поколения GeForce RTX 4090 и теперь регулярно показывает её производительность в существующих и будущих популярных видеоиграх. В свете этого компания Blizzard приняла решение внести изменения в параметры производительности игры Overwatch 2, чтобы раскрыть потенциал видеокарты. Игра и карта будут доступны в продаже примерно в одно время.

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Blizzard увеличила предельную частоту кадров в Overwatch 2 до 600 кадров/с. Ещё Nvidia говорит, что Overwatch 2 получает поддержку функции уменьшения задержки Nvidia Reflex.

В очередной демонстрации RTX 4090 в Overwatch 2 выдавала более 360 кадров/с на разрешении 1440p, часто превышая 400 кадров/с и иногда доходя до 500 кадров/с. Blizzard и Nvidia не говорили, что Overwatch 2 поддерживает повышающую частоту кадров технологию Nvidia DLSS и тем более новую DLSS3. Последняя подняла скорость Cyberpunk 2077 до 171 кадра/с при максимальных настройках трассировки лучей. Бета-версия Overwatch 2 поддерживает AMD FSR, но маловероятно, что Nvidia не станет использовать технологию масштабирования от конкурента в демонстрации своей карты.

Киберспортивные шутеры вроде Overwatch 2 заточены под очень высокую частоту кадров, но в Blizzard могли не ждать настолько высоких значений. У первого Overwatch ограничение могло быть 400 кадров/с, хотя официально об этом не сообщалось.

Некоторые мониторы выдают частоты 240 Гц или 360 Гц, но производительность 4090 может заставить купить представленный в мае Asus ROG Swift 500 Гц. Производитель AU Optronics может попытаться создать монитор с частотой 540 Гц. Правда, разрешение у обоих лишь 1080p, а на нём 4090 обеспечит частоту ещё выше, если позволит процессор.





Overwatch 2 выходит 4 октября на смену представленной более шести лет первой игре. Прежние серверы навсегда отключат чуть более чем за сутки до запуска бесплатной многопользовательской версии Overwatch 2. Платная PvE-часть игры будет введена в строй в следующем году.

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RTX 4090 начнут продавать 12 октября по цене от $1599. RTX 4080 поступит в продажу в ноябре в версиях 12 ГБ за $899 и 16 ГБ за $1199, сообщает Techspot.