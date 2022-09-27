Некоторые пользователи приложения Google Wallet сообщают о проблемах в его работе. Причина может быть в механизме безопасности, из-за которой появляется всплывающее уведомление о руте системы или запуске несертифицированного программного обеспечения.
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Даже если рута нет, уведомление появляется каждый раз при попытке использовать Google Wallet. Очистка кеша приложения и тому подобные ухищрения не помогают.
Причина может быть связана с API SafetyNet Attestation, который Google использует для защиты платежей при работе Google Wallet. Он проверяет, что устройство не было скомпрометировано и передача конфиденциальной информации безопасна. Это означает, что загрузчик на устройстве должен быть заблокирован. Если это так, можно платить с помощью Google Wallet.
К 2024 году Google планирует заменить API SafetyNet Attestation новым API Play Integrity. Google уже могла начать развёртывание интерфейса в своих приложениях, включая Google Wallet.
Если проверка аттестации SafetyNet обнаружит Play Integrity API, то может счесть его несертифицированным программным обеспечением, пишет Engadget.