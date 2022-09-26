Обновление вернёт видеокартам прежнюю производительность

20 сентября началось распространение обновления операционной системы Windows 11 22H2 для среди всех пользователей. Чуть ранее было выпущено функциональное обновление под номером 22621.521 (KB5017321). Его получили некоторые устройства и это было то же самое обновление 22H2.

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Как часто бывает в таких случаях у Microsoft, обновление не обошлось без проблем. Некоторые попросту не могли установить его и получали ошибку 0x800f0806. Быть может, им даже повезло. Установившие обновление обладатели видеокарт Nvidia получили нестабильную частоту и подтормаживания, что привело к проблемам в играх. Nvidia установила, что проблемы стали результатом случайного срабатывания новых инструментов отладки графики в Windows 11 22H2.

В понедельник Nvidia выпустила бета-обновление приложения GeForce Experience версии 3.26, закрывающее этот вопрос. Обновить приложение можно вручную, скачав установочный файл с сайта Nvidia. Или же можно в настройках приложения активировать опцию «Включить экспериментальные функции», что даст возможность устанавливать бета-обновления, пишет Neowin.

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