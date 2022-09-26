20 сентября началось распространение обновления операционной системы Windows 11 22H2 для среди всех пользователей. Чуть ранее было выпущено функциональное обновление под номером 22621.521 (KB5017321). Его получили некоторые устройства и это было то же самое обновление 22H2.
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Как часто бывает в таких случаях у Microsoft, обновление не обошлось без проблем. Некоторые попросту не могли установить его и получали ошибку 0x800f0806. Быть может, им даже повезло. Установившие обновление обладатели видеокарт Nvidia получили нестабильную частоту и подтормаживания, что привело к проблемам в играх. Nvidia установила, что проблемы стали результатом случайного срабатывания новых инструментов отладки графики в Windows 11 22H2.
В понедельник Nvidia выпустила бета-обновление приложения GeForce Experience версии 3.26, закрывающее этот вопрос. Обновить приложение можно вручную, скачав установочный файл с сайта Nvidia. Или же можно в настройках приложения активировать опцию «Включить экспериментальные функции», что даст возможность устанавливать бета-обновления, пишет Neowin.