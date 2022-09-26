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В Китае анонсирован смартфон ZTE Axon 30S с камерой под экраном
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Компания ZTE в понедельник у себя на родине представила очередной смартфон серии Axon, модель под названием ZTE Axon 30S. Название не самое очевидное, поскольку ранее уже были представлены модели серии Axon 40.

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Axon 30S предлагается с конфигурациями памяти 8/128 ГБ за 1698 юаней ($237) и 12/256 ГБ за 2198 юаней ($307). Новинка весьма напоминает прошлогоднее устройство Axon 30. Было обновлено программное обеспечение и добавлены функции для камеры, а заодно уменьшена цена.

ZTE Axon 30S обладает 10-битным экраном AMOLED размером 6,9 дюйма с разрешением 2460 х 1080 пикселей, цветовой гаммой DCI-P3 и частотой 120 Гц. Внутри находится процессор Snapdragon 870.

Сзади четыре камеры с основной 64 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп, макро 5 Мп и сенсором глубины 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп.

Отличительной чертой устройства является расположение передней камеры внутри экрана, что может быть неприятной новостью для любителей заклеивать её изолентой. Зато на экране нет выреза или отверстия под камеру. Также внутри экрана находится сканер отпечатков.

Смартфон работает на Android 12 с оболочкой MyOS. Ёмкость батареи у него 4200 мАч, зарядка мощностью 55 Вт, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #zte
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