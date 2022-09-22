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Попытка обновиться до Windows 11 22H2 выдаёт ошибку 0x800f0806
К счастью, варианты решения есть
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20 сентября состоялся релиз официальной версии обновления операционной системы Windows 11 22H2. За несколько дней до этого было выпущено функциональное обновление в виде сборки 22621.521 (KB5017321). Она и является обновлением 22H2, что подтвердили в Microsoft.

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Некоторые захотевшие обновить свои компьютеры пользователи сообщают о проблемах. В частности, появляется ошибка с кодом «0x800f0806». Это может происходить при попытке выполнить обновление через Центр обновления Windows в приложении «Параметры». Виноваты могут быть несовместимость с оборудованием или программным обеспечением. При чистой установке этой версии таких проблем нет.

Пользователь форума Reddit под ником rap1021 нашёл выход. Скачивание и установка обновления вручную, без участия центра обновления, позволяет избежать неполадок. Сделать это можно на сайте каталога обновлений Microsoft. Другие популярные варианты вроде запуска «sfc /scannow» в командной строке или сброс механизма Центра обновления Windows на этот раз не помогают, пишет Neowin.

Пользователь CusiDawgs утверждает, что помогает последняя версия Windows 11 Installation Assistant, скачать которую тоже можно на сайте Microsoft.

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#microsoft #windows 11
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