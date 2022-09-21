На этой неделе был представлен смартфон средней ценовой категории Honor X6. Производитель обещает в нём привлекательный внешний вид и умеренную стоимость. В некоторых странах он уже был анонсирован, кое-где ему ещё только предстоит появиться.
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Предположительно, X6 в Малайзии будет стоить около $130. Европейская цена может быть несколько выше.
Honor X6 получил экран LCD TFT размером 6,5 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio G25 с частотой 2 ГГц, 4 ГБ памяти и 64/128 ГБ хранилище. Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп и двумя 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп.
Ёмкость аккумулятора 5000 мАч, быстрая зарядка отсутствует. Установлена система Android 12 и оболочка Magic UI 6.1. Доступны чёрный, синий и серебряный цветовые варианты, сообщает Phonearena.