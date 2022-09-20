Результат оказался лучший среди всех гибких смартфонов

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В недалёком будущем рынок гибких смартфонов должен получить очередное пополнение в виде аппарата Vivo X Fold+. В нём ожидается наличие флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1. Тестирование в бенчмарке AnTuTu позволяет познакомиться в этим смартфоном поближе.

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Тестирование показало модельный номер V2229A, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилище и систему Android 12. Результат тестов в 1 100 438 баллов не является рекордным, но близок к ведущим игровым смартфонам. Заодно это лучший результат среди гибких аппаратов. Xiaomi Mix Fold 2 отстаёт на 50000 баллов, а Samsung Galaxy Z Fold4 не дотянул до миллиона.

AnTuTu складывает результаты тестов в четырёх категориях — CPU, GPU, памяти и пользовательского интерфейса. X Fold+ получит память LPDDR5 и хранилище UFS 3.1. У минимум одного из его экранов будет частота 120 Гц. Ожидается разработанная совместно с Zeiss камера и улучшенный шарнир, утверждает GSMArena.

В интернете появились изображения устройства в красном и синем цветовых вариантах с кожаной отделкой. Корпус сможет складываться под углами 30, 90 и 120 градусов. Под обоими экранами разместили сканеры отпечатков.

X Fold+ может получить гибкий экран 8,03 дюйма и защитный 6,53 дюйма, как у Vivo X Fold до него. Ёмкость аккумулятора ожидается 4730 мАч с зарядкой 80 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Камеры могли остаться прежними: 50 Мп основная и передняя 16 Мп. Могут предлагаться конфигурации 12/256 ГБ и 12/512 ГБ для хранения. Анонс ожидается в конце сентября, пишет Gizmochina.

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