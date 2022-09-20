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В минувшие выходные компания Motorola анонсировала два недорогих смартфона moto e22 и moto e22i. В плане дизайна разработчики постарались выпустить нечто похожее на iPhone. Оба аппарата получили экраны 6,5 дюйма с разрешением HD+ и частотой 60-90 Гц.

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Смартфоны обладают задними камерами 16 Мп, рядом находится сенсор глубины. Опция Dual Capture позволяет moto e22 одновременно снимать фото и видео на переднюю и заднюю камеры. moto e22i получил программное обеспечение для съёмки Time Lapse.

Новинки Motorola работают на скромном процессоре MediaTek Helio G37. Moto e22i получил только 2 ГБ памяти и 32 ГБ хранилище, а e22 имеет 4/64 ГБ.

moto e22i работает на системе Android 12 Go, moto e22 на обычной Android 12. Ёмкость аккумуляторов в обоих случаях 4000 мАч. Для защиты данных сбоку на корпусах есть сканер отпечатков.

moto e22 появится в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке за 140 евро в чёрном и синем цветах. Moto e22i серого и белого цветов в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке стоит 130 евро, пишет Phonearena.

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