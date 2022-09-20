Пока рано делать выводы относительно того, как будут выглядеть флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23 снаружи и внутри, но слухов появляется всё больше. Ранее неоднократно заявлялось, что впервые смартфоны этой серии будут работать только на процессорах Snapdragon без чипов собственного производства Samsung. Новый слух утверждает, что в некоторых странах Galaxy S23 могут всё же получить Exynos.
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Exynos 2200 вышел не самым удачным, но это не означает, что компания уровня Samsung сдалась. Есть свидетельства ведущейся работы над Exynos 2300. Не исключено, что этот чип будет использоваться в продаваемых в Китае смартфонах.
70% экземпляров нынешних Galaxy S22 работают на чипе Snapdragon, оставшиеся 30% на Exynos. В следующем году это соотношение станет ещё больше склоняться в сторону Snapdragon.
Exynos 2300 может получить новые ядра ARM, такие как Cortex-X3, Cortex-A715 и обновлённые Cortex-A510. Графика может быть от AMD, но точных сведений нет, пишет Sammobile.
Напомним, что продаваемые в России аппараты Galaxy S всегда работают на Exynos.