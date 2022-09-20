Новинка оказалась тоньше по сравнению с Intel Extreme NUC

Компания Intel в понедельник представила обновлённую версию мини-компьютера Next Unit of Computing (NUC) для энтузиастов. Модель под кодовым именем Serpent Canyon позиционируется как предложение для геймеров и создателей контента, которым нужна высокая производительность в компактном корпусе, но не настолько высокая, как в NUC Extreme.

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NUC 12 Enthusiast стал первым NUC, где процессор Intel работает с дискретной видеокартой Intel. Это процессор Core i7-12700H 12-го поколения и видеокарта Intel Arc A770M. Мобильный 12700H имеет 14 ядер/20 потоков с максимальной частотой 4,7 ГГц и 24 МБ кэш-памяти Intel Smart Cache.

Устройство поддерживает до 64 ГБ двухканальной памяти DDR4 и три слота M.2 PCIe (включая два Gen4 NVMe), два порта Thunderbolt 4, шесть USB 3.2 Gen2 (Type-A), два DisplayPort 2.0 (1.4 -сертифицированные), порт HDMI 2.1 с TMDS, оптический звук, слот для замка Kensington и Wi-Fi.

Корпус можно ставить вертикально и горизонтально, вертикальная подставка входит в комплект поставки. Гарантия даётся на три года.

Системы будут продаваться собранными и в виде базовых комплектов. В последнем случае предстоит самому покупать память, хранилище и операционную систему. Стоимость комплектов составит $1180-$1350. Собранные комплекты появятся в продаже позже. Intel упоминает сборку с 16 ГБ памяти DDR4, SSD PCIe Gen4 NVMe 1 ТБ и Windows 11 Home.

Желающие получить больше мощи могут отдать предпочтение Intel NUC 12 Extreme. Здесь более быстрые процессоры для настольных ПК и занимающие два слота видеокарты длиной до 30 см, пишет Techspot.

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