Предварительные заказы начнут принимать 6 октября

Анонсированные заранее ещё в мае, новые смартфоны Google и её первые смарт-часы в следующем месяце поступят в продажу. 6 октября Google и крупные иностранные розничные сети начнут принимать предварительные заказы. 18 октября первые заказчики начнут получать свои покупки. Это подтверждает известный инсайдер Роланд Квандт.

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Недавно он опубликовал в Твиттере информацию о хранилище в Pixel 7 и 7 Pro. Также он писал, что поставки смартфонов Google стартуют в течение двух недель после анонса 6 октября.

Теперь речь идёт о 18 октября, хотя без официального подтверждения это может быть неокончательная дата. Если сведения окажутся верными, аппараты Pixel начнут продавать раньше, чем прошлогодние Pixel 6 и 6 Pro.

4 ноября могут начаться поставки смарт-часов Pixel Watch от Google. Про дату начала предварительных заказов сведений пока нет. Точно не стоит ждать в этом году планшета Pixel Tablet. Зато нет сомнений в скором появлении недорогого устройства потоковой трансляции Chromecast с Google TV и пультом, пишет Phonearena.

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