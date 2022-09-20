Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Релиз Google Pixel 7, 7 Pro и Pixel Watch должен состояться 18 октября
Предварительные заказы начнут принимать 6 октября
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Анонсированные заранее ещё в мае, новые смартфоны Google и её первые смарт-часы в следующем месяце поступят в продажу. 6 октября Google и крупные иностранные розничные сети начнут принимать предварительные заказы. 18 октября первые заказчики начнут получать свои покупки. Это подтверждает известный инсайдер Роланд Квандт.

реклама

Недавно он опубликовал в Твиттере информацию о хранилище в Pixel 7 и 7 Pro. Также он писал, что поставки смартфонов Google стартуют в течение двух недель после анонса 6 октября.

Теперь речь идёт о 18 октября, хотя без официального подтверждения это может быть неокончательная дата. Если сведения окажутся верными, аппараты Pixel начнут продавать раньше, чем прошлогодние Pixel 6 и 6 Pro.

4 ноября могут начаться поставки смарт-часов Pixel Watch от Google. Про дату начала предварительных заказов сведений пока нет. Точно не стоит ждать в этом году планшета Pixel Tablet. Зато нет сомнений в скором появлении недорогого устройства потоковой трансляции Chromecast с Google TV и пультом, пишет Phonearena.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #pixel
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Проверка орфографии в браузерах Google и Microsoft может привести к краже персональных данных
Google Pixel 7 Pro появился в Geekbench с процессором Tensor G2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс доллара к рублю на AliExpress вновь опустился, а все товары для россиян резко подешевели
22
Магазины РФ ощутимо сбросили цены на видеокарты NVIDIA – серия GeForce RTX 30 со скидками до 26%
37
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
53
Доходность майнинга постепенно восстанавливается
28
Ученые утверждают, что создали материю из ничего и доказали, что эффект Швингера верен
15
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
23
Китай уже может уничтожать спутники США
4
Видео: трейлер 2D-экшена There Is No Light по случаю релиза на ПК
+
Ноутбук с AMD Radeon RX 6850M XT в тестах показал показатели равные ноутбукам с RTX 3080 Ti
6
45 старых смартфонов Xiaomi 2018-2021 года получили новую прошивку на базе ОС Android 13
2
NASA показала демонстрационное видео будущего Земли без ледников
20
Снижение цен на SSD поставило WD на грань окупаемости
13
HP решила помощь строителям и показала своего робота-разметчика Siteprint
+
Европейские магазины назвали свои цены на процессоры AMD Ryzen 7000 — есть над чем задуматься
33
Надувная гибкая опалубка может значительно увеличить скорость возведения зданий
22
Хакер, сливший видео с геймплеем GTA 6 и десятки строчек кода игры, хочет договориться с Rockstar
2
Глава NVIDIA впервые позирует с игровой видеокартой GeForce RTX 4090 в референсном исполнении
10
Пророчество Билла Гейтса начинает сбываться – бизнес класс в самолетах может исчезнуть
1
В сети замечена Lenovo GeForce RTX 4090 Legion: огромный размер и три вентилятора
32
NVIDIA создаёт интригу вокруг GeForce RTX 4090 Ti
12

Популярные статьи

ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
108
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
27
Лицензионная Office 2021 стоит $13.52, а Windows 10 – $6.14 на осенней распродаже со скидками до 62%
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 23
3
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
31
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
4
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
13
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 3
2

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
12:20
Спасибо, я тоже считаю что у меня очень хорошее и качественное железо, современное. Неважно где я живу, скоро мы все на войну пойдём. Жить будем на небесах иншаллах
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
&lt;TopUpdate&gt;
12:17
Да смогут смогут себе позволить, сразу как устаканятся цены на новинки, устаканятся цены на ддр5 и на материнские платы. На первых порах все будут стараться заработать денег на мажорах и хайпожорах.
Релиз Google Pixel 7, 7 Pro и Pixel Watch должен состояться 18 октября
Дмитрий Фомин
12:15
Сломался м2, гарантия 5 лет. Отнес в шитилинк и мне вернули деньги. Остался с одним ссд...
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
mishika
12:14
Новые м2 nvme с qlc и правда говно с минимальным ресурсом.
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Зю
12:13
Бета-тестеры страдают — бабло мутится
Обновление Windows 11 вызывает различные проблемы из-за включения изоляции ядра (VBS)
Mulfarion
12:11
Вода написанная оленем, вот так сожно охарактеризовать этот бред. Автор спарился с заглотом видно.
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Александр Осипов
12:09
Ясно. Но уровень компетентности почему такой низкий? 10 лет статьи про железо пк и айти? Вы говорите, возможно факт, но на лицо настолько поверхностные знания, особенно про майнинг, крипту и иже с ним...
Эфир не оправдал надежд, курс Биткоина рухнул, а эксперты говорят о масштабном падении зимой 2022г
Данила Щёголев
12:08
мб эта статья имела хоть капельку смысла, лет так 5 назад, но и то сомнительно
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Борис Годунов
12:06
Лютый бред
ТОП-5 причин выбросить свой SSD и перейти на жесткий диск
Infinity78
12:04
зачем постить тут этого долбоеба?
Процессоры Intel Alder Lake могут потерять работоспособность из-за сокета LGA1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем