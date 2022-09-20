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Ремонт iPhone 14 стал самым простым со времён iPhone 7
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Компания Apple добилась значительных успехов в улучшении ремонтопригодности аппарата iPhone 14. Изменений в дизайне по сравнению с прошлогодними устройствами немного, но внутренние изменение упростили разборку смартфона, сообщают специалисты iFixit.

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После начала продаж в минувшую пятницу представители iFixit принялись за анализ iPhone 14. Был сделан вывод, что ремонтопригодность этого аппарата лучшая среди айфонов последних лет.

«Apple полностью переработала внутреннюю часть iPhone 14 для упрощения ремонта», — говорит основатель iFixit Кайл Винс. «Это незаметно снаружи, но это важно. Перед нами самое значительное изменение дизайна iPhone за долгое время».

Заднее стекло отныне легко снимается. Переход на стеклянные задние панели в iPhone 8 был призван дать возможность работать беспроводной зарядке. Вот только ремонт этой панели может стоить до $600.


Снять заднюю панель iPhone 14 достаточно просто. Удерживают стекло два винта и один разъём в нижней части рамы, также применяется клей. Клей не такой агрессивный, как используемый Apple на других моделях.

Держащие заднюю часть винты крепятся и к экрану. В результате передняя и задняя части могут раскладываться из новой металлической рамы посередине, словно бабочка. Средняя рама повышает устойчивость к ударам. Основная нагрузка приходится на внутреннюю раму и аккумулятор вместо стекла.

К сожалению, изменения внутреннего дизайна есть только в стандартном iPhone 14. iPhone Pro и Pro Max сохранили структуру из прежних моделей.

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Apple предприняла усилия, чтобы дать возможность самостоятельного ремонта айфонов без своего участия. Она выпустила доступные всем желающим руководства по продуктам и ремонтные комплекты, но распространяться об улучшении ремонтопригодности iPhone 14 не стала. Правда, несмотря на упрощение замены заднего стекла, новое нужно «активировать» в iOS. Это не упрощает самостоятельный ремонт и в результате оценка составила 7 из 10, пишет Techspot.

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