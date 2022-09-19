Его внешний вид показал сам производитель

Недавно бренд Honor представил в Китае смартфон Honor X40 с изогнутым по сторонам экраном с частотой 120 Гц и чипом Snapdragon 695. Теперь представитель этого производителя в Мьянме рассказал о вероятном скором появлении другой модели серии X под названием Honor X6. У него может быть три задних камеры с основной 50 Мп и аккумулятор 5000 мАч.

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Аккаунт Honor Myanmar описал Honor X6 на Facebook и показал его внешний вид. Спереди имеется вырез под камеру. Задний модуль камер получил квадратную форму и светодиодную вспышку. Дизайн задней стороны напоминает о модели Honor X8 5G.

Аппарат должен получить экран LCD размером 6,5 дюйма с разрешением HD+ и классической частотой обновления 60 Гц. Внутри ожидается 8-ядерный чип MediaTek и MediaTek HyperEnjine. Должна быть установлена система Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1.

Среди прочих характеристик можно рассчитывать на 4 ГБ памяти и 128 ГБ хранилище. Рядом с основной камерой сзади будут две по 2 Мп, а передняя 5 Мп. Пока это неофициальные данные от не самого известного источника, предупреждает Gizmochina.

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