Компания Google собирается анонсировать аппараты Pixel 7 на мероприятии 6 октября. Эти аппараты будут основаны на процессорах следующего поколения Tensor G2.
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Перед этим событием модель Pro обнаружилась на сайте Geekbench, что позволило ознакомиться с её потенциальной производительностью. Чип здесь 8-ядерный с номинальной частотой 1,80 ГГц. У двух вычислительных ядер частота составляет 2,35 ГГц, также есть ядра с частотой до 2,85 ГГц.
Кажется, снова применяется сочетание двух ядер Cortex-X1, столько же Cortex-A76 и четырёх Cortex-A55, но частоты стали выше. Появился новый GPU Mali-G710, обещающий прирост скорости на 20% и экономию энергии на 20%.
Pixel 7 Pro получил 1068 баллов в одноядерном тестировании и 2149 баллов в многоядерном. Не самый современный среди конкурентов Snapdragon 888 имеет более высокие результаты: 1115 и 3581 балл соответственно. Описание показывает 12 ГБ памяти и систему Android 12.
В плане внешнего вида Pixel 7 Pro поход на прошлогоднюю модель с незначительными отличиями. Предположительно, экран будет 6,7-дюймовый OLED с частотой 120 Гц.
Сзади находятся три камеры с главной 50 Мп на сенсоре Samsung GN1, сверхширокоугольной 13 Мп на Sony IMX38 и телефото 48 Мп на Samsung GM1. Спереди ожидается камера 10,87 Мп на Samsung 3J1, пишет Gizmochina.