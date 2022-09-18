Перед автозаполнением паролей на сайтах нужно ввести пароль устройства

На этой неделе стало известно, что браузер Chrome может обзавестись поиском на боковой панели, наподобие имеющегося в Microsoft Edge. Можно будет выделять текст на веб-странице и искать сведения о нём в интернете без необходимости открывать новую вкладку. Результаты поиска будут показываться на панели справа от веб-страницы со всеми найденными ссылками, изображениями, определениями и видео.

реклама

Быть может, Chrome позаимствует у Edge ещё кое-что, на этот раз связанное с безопасностью. Edge обладает опцией «Войти с паролем устройства». Это повышает защиту при автоматическом заполнении паролей в формах. Так проверяется, что с устройством работает его владелец, а не кто-то посторонний. Пароль на вход в устройство становится мастер-паролем для любого вашего аккаунта на сайтах и сервисах в интернете. По умолчанию эта опция в Edge не включена.

Chrome скоро получит такую же возможность. Сейчас она уже появилась в версии Chrome Canary. В отличие от Edge, Chrome показывает диалоговое окно Windows, где указано, на каком сайте вы заходите в аккаунт. Если ваше устройство никогда не попадает в чужие руки, эту проверку можно не включать.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Пока неизвестно, когда данная возможность доберётся до финального варианта Chrome. Нахождение в канале Canary означает, что предстоит ещё пройти этапы Dev и Beta, пишет Neowin.