На этой неделе стало известно, что браузер Chrome может обзавестись поиском на боковой панели, наподобие имеющегося в Microsoft Edge. Можно будет выделять текст на веб-странице и искать сведения о нём в интернете без необходимости открывать новую вкладку. Результаты поиска будут показываться на панели справа от веб-страницы со всеми найденными ссылками, изображениями, определениями и видео.
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Быть может, Chrome позаимствует у Edge ещё кое-что, на этот раз связанное с безопасностью. Edge обладает опцией «Войти с паролем устройства». Это повышает защиту при автоматическом заполнении паролей в формах. Так проверяется, что с устройством работает его владелец, а не кто-то посторонний. Пароль на вход в устройство становится мастер-паролем для любого вашего аккаунта на сайтах и сервисах в интернете. По умолчанию эта опция в Edge не включена.
Chrome скоро получит такую же возможность. Сейчас она уже появилась в версии Chrome Canary. В отличие от Edge, Chrome показывает диалоговое окно Windows, где указано, на каком сайте вы заходите в аккаунт. Если ваше устройство никогда не попадает в чужие руки, эту проверку можно не включать.
Пока неизвестно, когда данная возможность доберётся до финального варианта Chrome. Нахождение в канале Canary означает, что предстоит ещё пройти этапы Dev и Beta, пишет Neowin.