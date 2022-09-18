Бренд Honor у себя на родине в конце уходящей неделе анонсировал смартфон Honor X40. Это устройство ближе к начальной ценовой категории появилось вскоре после международного анонса Honor 70 на выставке IFA 2022 в начале сентября. X40 стоит от 1499 юаней ($214) за базовый вариант с конфигурацией 6/128 ГБ и до 2299 юаней ($328) за 12/256 ГБ. Доступно 7 ГБ виртуальной памяти.
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Honor X40 обладает корпусом толщиной 7,9 мм и предлагается в трёх цветовых вариантах. Отличительной чертой его внешнего вида является кольцо на задней панели, внутри которого располагаются камеры. Экран OLED с диагональю 6,67 дюйма изогнут по сторонам. Его яркость достигает 800 нит, частота 120 Гц и частота дискретизации касания 300 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 695 с поддержкой стандарта связи 5G. Установлена оболочка Magic UI 6.1 поверх Android 12.
Основная задняя камера получила разрешение 50 Мп, а другая 2 Мп. Первая поддерживает видео до 1080p и 8-кратный цифровой зум. Передняя камера имеет разрешение 8 Мп с апертурой f/2.0.
Ёмкость аккумулятора равна 5100 мАч при мощности зарядки 40 Вт. Обещано минимум два дня работы без розетки.
В ближайшее время Honor собирается представить также несколько флагманов и гибкий смартфон, пишет Androidcentral.